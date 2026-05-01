Posibles alineaciones del Girona - Mallorca para la jornada 34 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 01 MAY 2026 - 13:10h.

La permanencia de ambos equipos en Primera está en juego

Míchel Sánchez señala su error y el del Girona ante el plan de Corberán en el Valencia: "Nos equivocamos en esto"

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El Girona recibirá al RCD Mallorca en el partido que abrirá la jornada 34 de LA LIGA EA Sports y que se disputará el viernes 1 de mayo a las 21:00h en el Estadio Montilivi. El conjunto catalán viene de perder por 2 goles a 1 frente al Valencia en Mestalla y encadena tres encuentros seguidos sin ganar. Los de Míchel Sánchez están 15º con 38 puntos y, al igual que el Mallorca, necesitan los tres puntos para no acercarse a los puestos de descenso. El conjunto balear perdió contra el Deportivo Alavés por 2 goles a 1 en el Estadio de Mendizorroza. Los de Martín Demichelis llevaban tres partidos seguidos sin perder y esta derrota frente a los vascos corta la buena dinámica de resultados. El Mallorca tiene 35 puntos y una victoria frente al Girona les daría algo de oxígeno en la lucha por la permanencia.

Posible alineación del Girona

El Girona perdió frente al Valencia en la pasada jornada de LA LIGA EA Sports y va a tener que mirar a los puestos de descenso de aquí a final de temporada. Los de Míchel Sánchez habían dado la vuelta al mal inicio de año y la derrota contra los de Carlos Corberán ha generado algo de vértigo en el club catalán. Para el partido frente al Mallorca, Míchel no podrá contar con Cristian Portu, Abel Ruiz, Vladyslav Vanat y Marc-André ter Stegen, que serán baja por lesión. Tampoco con Álex Moreno, que no estará por acumular cinco tarjetas amarillas y la única duda será Donny van de Beek, que está en la recta final de su recuperación. Respecto al once, el técnico madrileño tendrá que decidir si quiere jugar con dos o tres centrales. Si elige tres, Alejandro Francés será de la partida y si elige dos, Fran Beltrán entraría en su lugar. En el centro del campo, Iván Martín y Thomas Lemar se disputan la titularidad y en el ataque, Joel Roca y Echeverri son las opciones para el punta.

Posible once del Girona frente al Mallorca:

Portero: Gazzaniga

Defensas: Arnau, Blind, Reis, Francés/Beltrán, Rincón

Centrocampistas: Iván Martín/Lemar, Witsel, Ounahi

Delanteros: Joel Roca/Echeverri, Tsygankov

Posible alineación del RCD Mallorca

El Mallorca perdió frente al Deportivo Alavés en la jornada 32 de LA LIGA EA Sports en un partido que comenzó ganando con un tanto de Jan Virgili, pero que Toni Martínez, delantero del conjunto vasco, acabaría remontando con dos goles en 13 minutos (56' y 69'). El conjunto balear necesita los tres puntos y Martín Demichelis alineará su once tipo. No podrá contar con Mateo Joseph, Antonio Raíllo y Jan Salas, que serán baja por lesión y Marash Kumbulla y Zito Luvumbo serán duda, aunque si este último llega podría entrar por Jan Virgili. Sobre los titulares, solo hay una posición que puede varias y va a depender del sistema. Si el técnico argentino elige un 5-3-2, David López entraría por Manu Morlanes, pero si opta por jugar con cuatro defensas, este último acompañaría a Sergi Darder, Samú Costa y Pablo Torre en la medular.

Posible once del Mallorca frente al Girona:

Portero: Leo Román

Defensas: Mojica, Mascarell, Valjent, Maffeo

Centrocampistas: Morlanes/David López, Darder, Samú Costa, Torre

Delanteros: Muriqi, Virgili/Luvumbo