Posibles alineaciones del Alavés - Mallorca para la jornada 32 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 ABR 2026 - 06:10h.

Alavés - Mallorca, las posibles alineaciones para el partido de la jornada 32 de LA LIGA EA Sports

Vedat Muriqi entra en el radar del FC Barcelona y se posiciona como opción a tener en cuenta

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El Deportivo Alavés recibe al RCD Mallorca en la que será la jornada 32 de LA LIGA EA SPORTS. El encuentro se disputará en el Estadio de Mendizorroza el sábado 25 de abril a las 14:00h y enfrenta a dos conjuntos que necesitan los 3 puntos para alejarse de la zona de descenso. El Deportivo Alavés viene de perder por 2 goles a 1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los de Quique Sánchez Flores dieron una buena imagen en el feudo madridista y estuvieron cerca de sacar algún punto que le hubiera venido bien para alejarse de los puestos de abajo. El conjunto vasco tiene 33 puntos y necesita la victoria de este fin de semana ante un rival directo. El RCD Mallorca viene de empatar a 1 contra el Valencia en un partido que era crucial para distanciarse de sus perseguidores. Martín Demichelis ha elevado el nivel del club balear y se ha convertido en uno de los favoritos para la permanencia con 35 puntos.

Posible alineación del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés perdió frente al Real Madrid en la jornada pasada de liga pero ofreció una buena imagen en un campo difícil. El conjunto vasco debe ganar al Mallorca si quiere alejarse de los puestos de descenso. Quique Sánchez Flores no podrá contar, como en las últimas jornadas, con Carlos Benavidez y Facundo Garcés, este último sancionado por la FIFA hasta noviembre. Respecto al once, las únicas dudas están en el carrilero izquierdo, donde Abde Rebbach y Youssef se disputan la titularidad y en el interior defecho, donde Pablo Ibáñez y Denis Suárez son las opciones.

Posible once del Deportivo Alavés frente al Mallorca:

Portero: Sivera

Defensas: Rebbach/Youssef, Parada, Tenaglia, Jonny, Ángel Pérez

Centrocampistas: Guridi, Blanco, Ibáñez/Denis Suárez

Delanteros: Lucas Boyé, Toni Martínez

Posible alineación del Mallorca

El Mallorca empató 1 a 1 frente al Valencia en el pasado encuentro de liga. Martín Demichelis le ha lavado la cara al conjunto balear y en los últimos 5 partidos lleva tres victorias, un empate y una derrota. El técnico argentino no podrá contar para el encuentro frente al Alavés con Mateo Joseph, Antonio Raillo y Jan Salas y Zito Luvumbo será duda. Respecto al once, Omar Mascarell, David López y Marash Kumbulla son las opciones para el central izquierdo y en la delantera Jan Virgili y Asano se disputan la titularidad.

Posible once del Mallorca frente al Alavés:

Portero: Leo Román

Defensas: Mojica, Mascarell/David López, Valjent, Maffeo

Centrocampistas: Torre, Morlanes, Samú Costa, Darder

Delanteros: Muriqi, Virgili/Asano