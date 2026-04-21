El uno por uno y notas del Alavés ante el Real Madrid con varios notables

Pablo Sánchez 21 ABR 2026 - 23:35h.

El Bernabéu señala a los culpables y pita a Mbappé, Vinicius y Camavinga

Así jugaron los hombres de Quique Sánchez Flores

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El Deportivo Alavés perdió compitiendo de pleno ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Disfrutó de ocasiones claras desde el inicio y mereció algún gol, el que encontró Toni Martínez en la recta final. Antes, los tantos de Mbappé y Vinicius encarrilaron el partido para los blancos.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS.

Sivera (7): Muy atento en las salidas. Pese a los dos goles encajados, protagonizó varias paradas de mérito.

Parada (5): Algo precipitado en algunas acciones defensivas.

Tenaglia (6): Muy metido en el partido. Fue protagonista en algunas acciones defensivas en las que evitó el tanto rival, una de ellas bajo los palos.

Jony Otto (6): Bien en la anticipación y el corte. Se anticipó con celeridad en más de una ocasión clara para el Madrid.

Ángel (7): Desde el inicio salió enchufado. Mucha profundidad por su banda. Percutió hasta línea de fondo en varias ocasiones. Varias de las acciones de peligro de su equipo partieron de sus botas.

Youssef (6): Cerró bien su banda. Valiente en las salidas hacia campo rival.

Guridi (7): Muy metido en el partido desde el inicio, tanto en ataque como en ayudas defensivas.

Antonio Blanco (5): Controló el partido en el centro del campo y mantuvo al Alavés ordenado.

Denis Suárez (4): Desaparecido en líneas generales. Poca participación en ataque y nublado en ciertas acciones.

Toni Martínez (7): Disfrutó de las dos mejores ocasiones del Alavés en la primera parte. Se encontró con la respuesta de Lunin en ambas. En el segundo acto también fue protagonista en otras llegadas.

Lucas Boyé (4): No disfrutó de tantas llegadas como en otros partidos, pero le dio dinamismo al equipo en ataque. Participó en algunas acciones de peligro de los babazorros.

Cambios

Carlos Aleñà (6): Salió para darle dinamismo a su equipo en la medular y hasta fue protagonista en acciones de peligro contra la portería de Lunin.

Pablo Ibáñez (S.C.).

Ander Guevara (S.C.).

Diabate (S.C.).

Gonçalves (S.C.).