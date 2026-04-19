Joaquín Anduro 19 ABR 2026 - 20:28h.

Quique quiere aprovecharse para sacar un resultado positivo para el Alavés

El vestuario del Real Madrid ya teme el recibimiento que tendrán en el Bernabéu

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Tras la final de la Copa del Rey, LALIGA EA Sports regresa este martes con el Real Madrid-Alavés como uno de los platos fuertes en el que los babazorros, en plena pelea por la salvación, buscarán aprovecharse de los nervios que pueda provocar en los madridistas el recibimiento del Santiago Bernabéu por la eliminación en Champions. Sobre ello ha hablado Quique Sánchez Flores y cómo aprovechar ese posible "entorno hostil" a la hora de preparar el encuentro de los vitorianos.

Quique Sánchez Flores, sobre el Real Madrid-Alavés

Buen momento para enfrentar al Real Madrid: "Yo creo que, ante un rival de esa talla, siempre te van a comprometer, siempre. Y, en el Bernabéu, te van a comprometer siempre mucho más. Hay que hacer las cosas muy bien y, además, tener una pizca de suerte para que las cosas salgan bien en ese estadio. ¿Por qué? Es un equipo que por momentos te va a llevar al límite, por momentos te va a llevar a situaciones complicadas, y nosotros tenemos que saber jugar los partidos que se van a ir dando durante los 90 minutos. Vamos a llevar adelante nuestro plan, vamos a intentar que dure lo máximo posible y, sobre todo, creo que en estos partidos lo importante es llegar bien a los 15 o 20 últimos minutos. Llegar con aspiraciones y llegar con posibilidades. Creo que ese es el reto y ojalá lo podamos conseguir".

Preparación ante un entorno hostil: "Siempre que planteamos un partido, planteamos hacia dónde lo queremos llevar. Los entornos, tanto cuando uno juega fuera y quiere poner a su gente a favor, y cuando uno juega en casa y quiere poner su entorno a favor, y cuando juega fuera y quiere poner el entorno hostil, pues tenemos la idea de preparar ese partido que nos pueda llevar a un entorno hostil para el rival. Si no es hostil para el rival, será hostil para nosotros, sin duda alguna. Entonces, preferimos que caiga del otro lado la hostilidad y poner un partido difícil al equipo que juega en casa. Queremos preparar ese partido pero lógicamente sabemos la dificultad que lleva. No somos ingenuos, sabemos que es un partido donde hay una marca clara, que es una capacidad que va a tener el aficionado de demostrar su conformidad o no con su equipo local y nosotros estamos en el medio. Entonces, nosotros ojalá que nos salga el partido que planteamos y que queremos para poder navegar por el partido en el camino que queremos".

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Principales armas del Real Madrid: "Tiene muy buenos jugadores. Tiene jugadores, algunos, que están muy cerca de ser Bota de Oro, otros que lo fueron, o Balón de Oro. Realmente, tiene jugadores buenos en todas las posiciones. Las temporadas para los equipos a veces se complican por factores que no somos capaces de manejar cuando estamos desde dentro. Desde fuera es más difícil también analizar a los rivales. De hecho, nos toca a nosotros, los entrenadores rivales, analizar a nuestros oponentes en cuanto a las crisis o no que hayan podido tener a lo largo de la temporada. Creo que se esfuerzan, creo que lo hacen lo mejor posible, pero que las temporadas luego salen como salen".