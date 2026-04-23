El discreto regreso de Diego López cien días después

El Valencia CF salva un empate ante el Mallorca que invierte tendencias (1-1)

Volvió a ser titular 3 meses y 11 días después, pero fue sustituido y el equipo mejoró

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Valencia"La defensa empieza en los delanteros", resumía Carlos Corberán cuando le preguntaban por la titularidad de Diego López en los momentos previos al empate contra el Mallorca en Son Moix. Y así fue, el asturiano destacó más trabajando para ayudar atrás y controlando el juego que en ataque. Eso, y que los cambios se lo llevaron por delante en el minuto 60 de partido, ensombrecieron su regreso a la titularidad cien días después. Y es que, que su sustituto, en este caso Javi Guerra, fue el gran protagonista de la reacción con una asistencia a Sadiq, aunquequien realmente ocupó su puesto en el campo fue Luis Rioja, que es quien entró a pierna cambiada por la derecha, y también fue uno de los destacados.

Sus datos: acierto en el pase pero sin tiros

Y eso que los datos de Diego fueron, cuanto menos, correctos. Tuvo un 88% de acierto en el pase; 89% en campo rival; pero aunque participó en 25 ocasiones y completó los dos regates que intentó, no es menos cierto que perdió seis balones y no disparó al arco contrario, tal y como refleja las estadísticas de Sofascore. Aún así, la media de valoración para este portal especializado es un 6.5 y la gran duda es: ¿Le valdrá para mantenerse en el once titular? El sábado en Mestalla, la respuesta.

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Cien días de sequía

Y es que, Diego López fue titular ante el Mallorca por sorpresa. No lo era desde el 10 de enero en LALIGA ante el Elche. La llegada de Sadiq Umar y la mejoría de Largie Ramazani (segundo máximo anotador del equipo) le han cerrado las puertas de la titularidad. Eso, una lesión y un rendimiento más que discreto durante la temporada (lleva tres goles, todos en 2025) le condenaron al ostracismo, al equipo B. De hecho, desde esa fecha sólo había sido titular en Copa en cuartos ante el Athletic (4 de febrero).

En este período el futbolista se lesionó en la última sesión de trabajo previa al derbi. No parecía muy grave y, de hecho, entró en la convocatoria para jugar contra el Levante UD, pero el día del partido, las molestias no remitieron y el técnico decidió dejarlo fuera de la lista hasta el punto que Diego López vio el choque desde la grada. El esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda lo sacó del equipo hasta marzo, pero la titularidad le estaba vetada hasta este martes en Mallorca, un estadio dónde él ya había marcado.