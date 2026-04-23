Alivio con Cucho Hernández en un entrenamiento del Betis con dos ausencias

Fran Fuentes Sevilla, 23 ABR 2026 - 12:47h.

El colombiano preocupaba con su rodilla pero ya está recuperado

Manuel Pellegrini avanza el plan con Isco y el hito que puede conseguir el Betis: "Solo Atlético, Barça y Madrid"

Compartir







El Real Betis se ha entrevistado este viernes en la ciudad deportiva, mirando hacia el partido de este viernes frente al Real Madrid. Las miradas de hoy estaban puestas en el Cucho Hernández, que acabó el partido frente al Girona con molestias en la rodilla. Sin embargo, el delantero ha entrenado con normalidad a las órdenes de Manuel Pellegrini. Del mismo modo, Diego Llorente, ya recuperado de su esguince leve sufrido frente al SC Braga, también se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, plenamente recuperado.

También ha estado Isco Alarcón, tras volver a disfrutar de minutos. El malagueño sigue sumando sensaciones en las últimas semanas, y todo apunta a que volverá a sumar algunos minutos en la segunda parte del partido frente a su exequipo.

Por otra parte, Pellegrini no ha podido contar con dos jugadores. Uno es Júnior Firpo, que sigue fuera desde que se lesionó con su selección a principios del mes de abril. El lateral ya se ha perdido este curso 19 partidos por lesión (ante el Real Madrid será el número 20) sumando las cuatro bajas por lesión que ha tenido desde que regresó el pasado verano.

Pablo García, ausencia en el entrenamiento del Betis, está con el filial

Del mismo modo, tampoco ha podido estar Pablo García, quien volvía a estar en forma en las últimas semanas, después de haber bajado con el equipo filial y haberse puesto a tono allí, y junto a la Selección Española sub 21. El delantero ha vuelto, precisamente, con el segundo equipo verdiblanco, que tiene un partido importantísimo por la permanencia en Primera RFEF este fin de semana.

Así las cosas, el equipo verdiblanco se prepara a conciencia para un partido complicado, pero de esos en los que la motivación por el tamaño del rival puede jugar a favor. Tras volver a saborear una victoria después de una racha irregular de resultados, los verdiblancos intentarán hacerse fuertes en la quinta plaza, toda vez que el Celta, merced a sus últimos pinchazos, ha dejado de presionar tanto por esa posición.