Posibles alineaciones del Elche - Atlético de Madrid para la jornada 33 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 ABR 2026 - 07:19h.

Elche - Atlético de Madrid, las posibles alineaciones del partido de la jornada 33 de LALIGA EA Sports

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El Elche CF recibirá al Atlético de Madrid en la que será jornada 33 de LALIGA EA Sports (la 32 comenzará a partir del viernes 24 de abril) y se disputará en el Martínez Valero el miércoles 22 de abril a las 19:00h. El Elche viene de ganar al Valencia por 1 gol a 0 con un tanto de Lucas Cepeda en el minuto 73. Los de Eder Sarabia, después de haber realizado una gran primera vuelta siendo uno de los equipos revelación, ha ido cayendo puestos en la tabla y actualmente están en descenso, concretamente 18º con 32 puntos, a uno del Deportivo Alavés que es el equipo que marca la salvación. El Atlético de Madrid viene de perder 2 a 1 frente al Sevilla en la jornada anterior de liga y de pasar a semifinales en la Champions League al eliminar al FC Barcelona. Además, los de Diego Pablo Simeone perdieron la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad del sábado pasado en La Cartuja. En liga, el club rojiblanco está 4º con 57 puntos, a 4 del Villarreal.

Posible alineación del Elche CF

El Elche ganó al Valencia en el partido anterior de liga por 1 gol a 0. El conjunto ilicitano lleva 2 victorias y 3 derrotas en los últimos cinco encuentros e intentará aprovechar la resaca de la final de la Copa del Rey y las rotaciones de Simeone para ganar al Atlético de Madrid. Éder Sarabia tendrá las dudas de Buba Sangaré y Adam Boayar, que tienen molestias y podrá contar con Yago Santiago, Marc Aguado, Grady Diangana y Héctor Fort. El lateral catalán vuelve tras un largo periodo de lesión, pero no se espera que sea titular pese al gran nivel que estaba mostrando antes de ser operado del hombro. Sarabia tendrá que decidir entre Gonzalo Villar y Marc Aguado para acompañar a Febas y entre Lucas Cepeda y Martim Neto para la posición de mediapunta. En la delantera, André Silva parte con ventaja respecto a Álvaro Rodríguez pero no se descarta que el uruguayo y ex del Real Madrid sea la pareja de Rafa Mir en ataque.

Posible once del Elche frente al Atlético de Madrid:

Portero: Dituro

Defensas: Valera, Bigas, Affengruber, Pétrot, Tete Morente

Centrocampistas: Febas, Villar/Aguado, Cepeda/Martim Neto

Delanteros: Rafa Mir, André Silva/Álvaro Rodríguez

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid viene de perder frente al Sevilla en la jornada pasada de liga por 2 goles a 1 y de avanzar a semifinales pese a ser derrotado por 1 gol a 2 contra el FC Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los de Diego Pablo Simeone perdieron la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad y tienen dos partidos de liga por delante. El primero será contra el Elche y se prevén bastantes rotaciones. El técnico argentino no podrá contar con Ademola Lookman y Alexander Sorloth, que serán baja por lesión y tendrá las dudas de José Mará Giménez y David Hancko. Respecto al once, Robin Le Normand y Clément Lenglet se disputan la posición de central izquierdo, Matteo Ruggeri y Julio Díaz la de lateral izquierdo y Nahuel Molina y Javer Boñar la de lateral derecho. Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios y Koke son las opciones para el acompañante de Johnny Cardoso y Marcos Llorente, con fatiga muscular tras la final de la Copa del Rey, no partirá como titular.

Posible once del Atlético de Madrid frente al Elche:

Portero: Oblak/Musso

Defensas: Ruggeri, Lenglet/LeNormand, Pubill, Molina

Centrocampistas: Nico González, Mendoza/Barrios, Cardoso, Almada

Delanteros: Julián Álvarez, Baena