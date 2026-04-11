Diego Páez de Roque 11 ABR 2026 - 18:11h.

El Elche respira más tranquilo tras ganar al Valencia

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El Elche se llevó el derbi de la comunidad valenciana frente al Valencia CF y respira más tranquilo mirando al descenso. La primera parte se saldó con un empate a cero, aunque con ocasiones para ambos equipos.

Ya en la segunda mitad, el conjunto ilicitano terminó por llevarse el encuentro. Aleix Febas recuperó el balón en el campo del Valencia y, tras dejar atrás a varios jugadores che, puso a Cepeda delante de Dimitrievski y no falló.

Uno por uno del Elche contra el Valencia

Dituro (9): tuvo una mala salida que casi les cuesta un gol, pero bajo palos hizo una gran actuación con hasta 7 paradas.

tuvo una mala salida que casi les cuesta un gol, pero bajo palos hizo una gran actuación con hasta 7 paradas. Sangaré (4): actuación floja del canterano. No estuvo fiable en los duelos y vio la tarjeta amarilla antes del 60. Pocos minutos después fue sustituido.

actuación floja del canterano. No estuvo fiable en los duelos y vio la tarjeta amarilla antes del 60. Pocos minutos después fue sustituido. Affengruber (8): el mejor defensor del partido. Despejó varios envíos al área de Dituro, además de realizar muchos cortes y ganar la mayoría de los duelos.

el mejor defensor del partido. Despejó varios envíos al área de Dituro, además de realizar muchos cortes y ganar la mayoría de los duelos. Petrot (7): evitó el gol del Valencia salvando un disparo tras una mala salida de Dituro. Quizá en duelos no estuvo tan contundente, pero sí en cortes y despejes.

el gol del Valencia salvando un disparo tras una mala salida de Dituro. Quizá en duelos no estuvo tan contundente, pero sí en cortes y despejes. Germán Valera (7,5): realizó un corte providencial evitando el pase de la muerte de Danjuma a Hugo Duro. Se mostró muy activo tanto en ataque como en defensa, fallando un único pase en todo el partido.

realizó un corte providencial evitando el pase de la muerte de Danjuma a Hugo Duro. Se mostró muy activo tanto en ataque como en defensa, fallando un único pase en todo el partido. Gonzalo Villar (7): muy seguro en el centro del campo, cumplió con creces sustituyendo a Aguado. Apenas falló pases, pero donde estuvo más correcto fue en defensa.

muy seguro en el centro del campo, cumplió con creces sustituyendo a Aguado. Apenas falló pases, pero donde estuvo más correcto fue en defensa. Aleix Febas (9,5): amo y señor del centro del campo del Elche, ganando duelos y con mucho criterio con balón. Además, realizó una gran jugada que terminó en el gol de Cepeda.

amo y señor del centro del campo del Elche, ganando duelos y con mucho criterio con balón. Además, realizó una gran jugada que terminó en el gol de Cepeda. Martim Neto (5,5): le faltó algo de presencia al mediapunta. Estuvo preciso, pero sin influir tanto en el juego del Elche.

le faltó algo de presencia al mediapunta. Estuvo preciso, pero sin influir tanto en el juego del Elche. Tete Morente (6,5): incansable en la banda derecha. Realizó varias jugadas buenas defensivas, pero también estuvo inteligente en ataque.

incansable en la banda derecha. Realizó varias jugadas buenas defensivas, pero también estuvo inteligente en ataque. Rafa Mir (6,5): gozó de una gran ocasión en la segunda parte, plantándose mano a mano con Dimitrievski. Jugó todo el partido, permitiendo que su equipo se apoyase en él.

gozó de una gran ocasión en la segunda parte, plantándose mano a mano con Dimitrievski. Jugó todo el partido, permitiendo que su equipo se apoyase en él. André Silva (5): no terminó de aportar en ataque, sin realizar tiros a puerta. En cuanto a los pases, sí estuvo seguro.

Las notas de los suplentes