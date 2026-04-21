Alberto Bravo 21 ABR 2026 - 17:00h.

Los de Hansi Flick quieren cerrar el título de Liga; los de Giráldez seguir en plazas europeas

Hansi Flick desvela su sueño con el Barça y confirma sin querer su continuidad en el club: "Será mi último paso"

Compartir







VigoEl FC Barcelona tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo en LALIGA EA SPORTS, por lo que su único objetivo del curso es cerrar cuanto antes el título de campeón. Para ello buscan una victoria este miércoles frente al Celta de Vigo, sexto en la clasificación, pero en una dinámica negativa de juego y resultados. Los de Hansi Flick, con 21 puntos por disputarse, tienen una jugosa ventaja y todo en su mano para reeditar el título pero delante tendrán a un rival que en sus últimos tres enfrentamientos los puso contra las cuerdas. Estas son las alineaciones probables de FC Barcelona y Celta de Vigo en este partido de la jornada 33 que se disputará en el Camp Nou.

Posible once titular del FC Barcelona

En el cuadro azulgrana hay muchas dudas. Lo único seguro es que Hansi Flick no podrá contar con Christensen, Marc Bernal ni Raphinha, que siguen lesionados. El centrocampista continúa con problemas en el tobillo que ya le impidieron jugar los últimos encuentros.

PUEDE INTERESARTE Qué resultados necesita el Barcelona para ser campeón de LaLiga antes del Clásico ante el Real Madrid

Joan García estará bajo palos y la línea defensiva parece perfilada con Koundé, Cubarsí, Eric García y Cancelo. Falta por determinar quién acompañará a Cubarsí en el eje central, posición para la que también se postulan Gerard Martín e incluso Ronald Araujo.

Pedri jugará en la medular y Lamine Yamal partirá desde la banda. Y a partir de ahí, el técnico alemán tiene muchas opciones. Gavi o Frenkie en el medio y Rashford, Dani Olmo y Fermín para dos posiciones. Arriba, a priori, Ferran Torres parte con algo de ventaja ante Lewandowski.

De esta manera el posible once del FC Barcelona podría estar formado por Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García o Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi o Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.

Posible once titular del Celta de Vigo

El mejor Celta de la historia a domicilio, con 27 puntos sumados en quince partidos y sólo dos derrotas lejos de Balaídos, afronta un desafío mayúsculo en el Camp Nou, donde nadie ha conseguido arañarle algún punto al Barcelona en LaLiga. Sin embargo el cuadro celeste se ha vuelto mucho más vulnerable a nivel defensivo desde que el sueco Carl Starfelt cayó lesionado.

La ausencia del sueco está siendo un quebradero de cabeza para Claudio Giráldez, incapaz de encontrar un recambio de garantías. La derrota por 0-3 ante el Oviedo agotó el crédito del ghanés Joseph Aidoo y en la vuelta frente al Friburgo el elegido fue el canterano Yoel Lago, sustituido al descanso.

La solución, por tanto, no es fácil para el técnico celeste, que podría juntar a Javi Rodríguez y Marcos Alonso por dentro del eje para alinear una defensa de cuatro, con Javi Rueda o Álvaro Núñez en el costado derecho y Carreira en el izquierdo adelantando a Óscar Mingueza a la medular.

La otra posibilidad es que es mantenga a Yoel junto a los intocables Marcos Alonso y Javi Rodríguez, por lo que Mingueza y Carreira actuarían en el centro del campo junto a Matías Vecino e Ilaix Moriba. En ese caso, Ferran Jutglà y Pablo Durán apuntarían a formar la punta de ataque celeste junto a Williot Swedberg para buscar la espalda de la adelantada zaga azulgrana.

De esta manera el posible once titular del Celta de Vigo estaría formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matías Vecino, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Durán, Ferrán Jutglà y Williot Swedberg.