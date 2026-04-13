Basilio García Sevilla, 13 ABR 2026 - 22:54h.

El madrileño debutaba como entrenador del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán

Tiempo extra para Luis García Plaza

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El del sábado fue un día muy especial para Luis García Plaza. El entrenador madrileño está acostumbrado a dirigir en LALIGA EA SPORTS tras muchos años haciéndolo, pero, aunque esté en puestos complicados, nunca había estado al mando de un histórico como el Sevilla FC, con una afición tan importante detrás.

El debut siempre es importante, pero si se cierra con una victoria sobre el Atlético de Madrid, mejor que mejor. Este lunes, tradicional día de repaso de lo que sucedió durante la jornada, tanto Movistar en El Día Después, como el propio club a través de su inside han puesto un ojo en el entrenador madrileño, que vivió el partido con intensidad máxima.

En ElDesmarque, destacamos tres momentos clave de su primer día como local en el Sánchez-Pizjuán.

La emoción con el Himno del Centenario

Luis García Plaza es un hombre que se emociona. Lo hizo públicamente al reconocer a Leo como gran artífice de la victoria, pero también en el césped, cuando al frente del banquillo local, escuchó a la grada cantar el Himno del Centenario de El Arrebato. El técnico no pudo contener la emoción, y las cámaras de El Día Después captaron cómo los ojos se le humedecieron mientras sonaba el ‘Evangelio sevillista según El Arrebato’.

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Justo antes, en la charla previa al partido, expresó su confianza en el equipo con algunas consignas. “Chutad y rechaces, proteged al portero y los rechaces. Fuerte, con velocidad, con el interior fuerte”, “seguimos creciendo, seguro”, o “a lo mejor tengo que hacer 15 desmarques para recibir dos, pero tengo que hacer 15”, fueron algunas, pero el más destacado fue el mensaje que les dio a sus pupilos en la piña. “Sois buenos, hacedme caso, como equipo. El equipo es lo que nos va a sacar de esto”.

La bronca técnica en el descanso

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“Os quiero matar. Saca el puto saque de banda aquí, tarda diez segundos en sacar y estamos todos metidos aquí (atrás). ¡Lo llevamos hablando toda la puta semana! ¡Vamos fuera! ¡Vamos rápido a colocarnos y sacar al equipo! ¡Cojones!”. Huelga reflejar más palabras.

La euforia final

Tras el pitido final de Díaz de Mera Escuderos, Luis García Plaza estalló en alegría. Lo mostró sobre el césped y, sobre todo, en el acceso a los vestuarios en una imagen que captaron las cámaras del club. Después, se reencontró con Leo, le invitó al vestuario y todo era felicidad en un equipo que, tras mucha tensión, se liberaba con una victoria que, no obstante, no es sino un hito más en el camino.