Alberto Bravo 11 ABR 2026 - 15:38h.

Claudio Giráldez no descarta a Starfelt, Ristic y Hugo Álvarez ante el Friburgo

Giráldez, la importancia de ganar al Oviedo pensando en el Friburgo: "Nos va a ayudar a lo que viene"

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, detalló el estado físico de algunos de los jugadores de la plantilla que están lesionados o acaban de recibir el alta médica. El porriñés reveló que Iago Aspas y Matías Vecino aún no están para disputar un partido completo. También avanzó que Carl Starfelt, Mihailo Ristic y Hugo Álvarez no están aún descartados de cara al duelo del próximo jueves ante el Friburgo en la Europa League.

Bajas: "Tanto Mihailo como Starfelt y como Hugo Álvarez no están descartados para el jueves, van a llegar justos. A ver cómo van evolucionando y las sensaciones que van teniendo la semana que viene. Somos optimistas con los 3 pero a ver cómo evolucionan. Javi creemos que va a evolucionar bien".

Carl Starfelt: "Es un jugador importante pero no es cuestión de hablar de una posición o de un jugador si no que es un sentimiento colectivo. Aidoo y Yoel han hecho partidos muy buenos en esa posición y están igual de capacitados que Carl. Es evidente que ha jugado más partidos y tiene más coordinación con los demás. Nos aporta una jerarquía, una tranquilidad, es un capitán que también es importante".

Rotaciones: "A ver cómo recuperan los jugadores, ya no pensando en la vuelta si no en cómo recuperan de la ida. Hay jugadores que no van a estar para jugar de inicio después del esfuerzo del otro día a ver cómo somos capaces de recomponer. Esperaremos a mañana para ver en el hotel cómo están y desde ahí decidir pero tenemos una plantilla larga".

Iago Aspas y Matías Vecino: "Arriesgamos con él y con Matías para estar en el partido anterior. Sabíamos de la importancia de que estuviesen allí. De hecho acabaron saliendo a jugar un poco por el empaque y esa personalidad que nos pueden dar pero no significa que estén los procesos de recuperación completados por parte de ambos".

Plaga de lesiones: "Hemos tenido la mala suerte que, en este momento de la temporada, se nos ha juntado en mismas posiciones molestias o gente que está haciendo esfuerzos para poder jugar más partidos de los que debería. Después del parón ojalá tengamos muchos más integrantes para ser, todavía, más poderosos en la rotación, cambios, energía y en cuanto a recursos".