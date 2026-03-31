Alberto Bravo 31 MAR 2026 - 09:55h.

Claudio Giráldez solo cuenta con Hugo Sotelo para el puesto de mediocentro

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VigoEl internacional hispano guineano Ilaix Moriba, centrocampista del Celta de Vigo, ha reiniciado este en el primer día de trabajo de la semana su reincorporación progresiva al grupo, por lo que su participación en el partido del próximo fin de semana contra el Valencia es posible. En el caso de Matías Vecino las opciones son muy remotas al proseguir entrenamiento individual.

Ilaix Moriba, uno de los pilares en el once inicial de Claudio Giráldez, no ha viajado con su selección nacional debido a la tendinopatía en el tendón rotuliano de la rodilla derecha que arrastra desde hace semanas. Tras un año sin ser citado por su país el centrocampista se ha perdido los amistoso ante Togo y Benín para recuperarse en Vigo.

Mientras que Ilaix Moriba apunta a poder estar presente en la convocatoria celeste confeccionada por Claudio Giráldez este próximo sábado Matías Vecino tiene muy escasas opciones. En la sesión vespertina de este pasado lunes, con la que la plantilla celeste retomó los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Afouteza, el centrocampista uruguayo no participó en el trabajo colectivo y realizó labores individuales debido a la rotura fibrilar que sufrió en el sóleo izquierdo durante el partido europeo ante el Olympique Lyon.

La ausencia de ambos jugadores supone un contratiempo para el técnico del Celta, que ya perdió en esa posición al canterano Miguel Román, quien no volverá a jugar hasta la próxima temporada tras sufrir una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo. En estos momentos el técnico porriñés solo cuenta con un centrocampista, Hugo Sotelo.

Fer López, Óscar Mingueza y Andrés Antañón, jugador del Fortuna, están completando la línea de mediocentros a la espera del regreso de al menos uno de los jugadores más habituales en esa posición. Por delante el Celta se medirá al Valencia y Real Oviedo, en medio está la trascendental eliminatoria de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo. En el club están convencidos que tanto Ilaix Moriba, si no llega a Mestalla, como Matías Vecino podrán estar en Alemania el próximo 9 de abril.