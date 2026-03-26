Basilio García Sevilla, 26 MAR 2026 - 21:17h.

Chile ha viajado a las antípodas de España para jugar dos partidos amistosos

Oso podría volver al banquillo para ceder su puesto a Gabriel Suazo

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Pese a que la situación del equipo es delicada, los jugadores del Sevilla FC siguen contando para sus selecciones nacionales, hasta el punto de que son ocho los que han dejado la capital hispalense en el último parón de la temporada, el más importante al ser previo al Mundial que, en verano, se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Gabriel Suazo, Orjan Nyland, Djibril Sow, Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Akor Adams, Odysseas Vlachodimos y Nemanja Gudelj.

De entre todos, preocupa especialmente el desplazamiento del primero. Chile no estará en la cita mundialista, pero eso no es óbice para que el lateral sevillista se haya marchado con La Roja, de la que es uno de sus capitanes. El problema no es tanto la convocatoria, sino el lugar al que ha tenido que viajar.

Chile se encuentra en Auckland, la capital de Nueva Zelanda, en las antípodas de España. Es difícil acometer un viaje más largo desde Sevilla, y es que son más de 20.000 los kilómetros que, en línea recta, cubren el trayecto de un lado a otro del mundo. En la madrugada de este viernes, a las 4.00 hora española, jugará ante Cabo Verde, mientras que el lunes a las 8.00 horas se enfrentará a Nueva Zelanda.

Entonces, emprenderá el viaje de regreso, otros 20.000 kilómetros y muchas horas de avión. En el trayecto de ida, Suazo fue el último en incoporarse a la concentración, llegando el miércoles junto al portero Thomas Gillier, que juega en Montreal, tras haber jugado el sábado ante el Valencia. Así, será difícil que esté en Sevilla antes del Jueves Santo, y además tendrá que reponerse al jet lag, ya que en Nueva Zelanda son exactamente 12 horas más.

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El otro viaje que preocupa

Es el viaje más largo con diferencia de los internacionales sevillistas, pero no es el único que cubrirá muchos kilómetros en este parón de Semana Santa. Nigeria juega dos partidos en Antalya, Turquía, ante Irán y Jordania, a más de 3.000 kilómetros.

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Son dos partidos marcados además por el conflicto bélico que se dirime en Oriente Próximo, al jugar ante Irán, el país atacado por Estados Unidos e Israel recientemente, y hacerlo en Turquía, donde se han interceptado varios misiles iraníes en las últimas semanas.