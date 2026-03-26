Miguel Casado 26 MAR 2026 - 14:29h.

La deportista nacida en Huelva ha anunciado su retirada

Carolina Marín decide compartir su calvario de dolores: "¿Sabéis lo que es levantarte y estar coja?"

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Carolina Marín ha anunciado este jueves su retirada como jugadora profesional de bádminton. Tras tres intervenciones de rodilla, la nacida en Huelva ha decidido colgar la raqueta para no poner en riesgo su salud y, así, no participará en el Campeonato de Europa de Bádminton 2026 que se celebrará en su ciudad.

Muchos éxitos, entre los que destacan un oro olímpico, tres títulos mundiales y ocho europeos, pero también procesos dolorosos ante los que Carolina, además de darnos lecciones de superación, ha decidido priorizar su integridad física.

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La 'nueva vida' de Carolina Marín

Su adiós al deporte profesional no significa, ni mucho menos, que vayamos a dejar de ver a Carolina aparecer de la primera línea de la actualidad de nuestro país. Y es que como gran referente que ha sido en todos estos años, en esta nueva etapa, además de centrarse en recuperarse al completo de los dolores y poder desarrollar una vida con normalidad, seguirá ligada a la actividad deportiva.

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De manera reciente se ha sacado la licencia como entrenadora, por lo que se centrará en formar a las nuevas promesas del deporte de raqueta de nuestro país. En su cuenta de TikTok celebró a principios de este mes el aprobado del curso de nivel 2 y desveló que en abril continuará formándose con una formación específica de su especialidad, el bádminton.

Precisamente en esta red social mencionada, Marín lleva tiempo compartiendo mucho contenido, otra de sus facetas menos conocidas y a la que podrá dedicar ahora más tiempo.

Carolina es, también, embajadora de numerosas marcas muy conocidas de nuestro país: Santander, Iberdrola, LALIGA, Movistar, Toyota, PlayStation, Sanitas, Samsung, Maurice Lacroix, Carrefour o UCAM Universidad. Por ello, seguro que seguiremos viendo su rostro en muchos eventos y publicaciones.

En su agenda más inmediata, de hecho, está el acudir a Huelva, pese a no competir, para llevar a cavo varias actividades en las que devolver a su ciudad todo el apoyo y cariño que ha recibido a lo largo de toda su carrera.

El patrimonio de Carolina Marín

Además de los inmuebles que ostente la jugadora del sur de España -entre ellos, su habitual residencia en Madrid-, Carolina ha cosechado más de 1.3040.000 dólares en premios a lo largo de su carrera deportiva, tal y como recoge la Federación Internacional de Bádminton. A esa cantidad hay que sumarle los ingresos económicos de los patrocinios y publicidades.