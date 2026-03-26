Carolina Marín se retira del bádminton profesional

Miguel Casado 26 MAR 2026 - 13:19h.

La andaluza pone fin a una carrera llena de éxitos

Carolina Marín decide compartir su calvario de dolores: "¿Sabéis lo que es levantarte y estar coja?"

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Carolina Marín ha anunciado en sus redes sociales que su carrera como jugadora profesional de bádminton ha llegado a su fin. Tras una trayectoria repleta de éxitos y títulos, pero también varias lesiones graves, la andaluza cuelga la raqueta.

Y es que las tres operaciones de rodilla a las que se ha tenido que someter han terminado por lastrarla en su intento de volver a las pistas y, como es lógico y ha reconocido en varias ocasiones, su integridad física es lo más importante.

"Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque de una u otra forma también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso", ha escrito en Instagram.

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"Este viaje no hubiera sido posible sin cada una de las personas que han formado parte de mi equipo ni mi familia. Gracias por no haberme dejado caer nunca, por estar a mi lado y por apoyarme en los momentos más duros. Gracias por vuestro amor incondicional, por no dejarme sola ni soltarme la mano", ha agradecido en el vídeo.

Pese a no poder participar en el Campeonato de Europa de Huelva 2026, Carolina sí acudirá al sur de España para llevar a cabo diferentes actividades y eventos para devolver a su ciudad todo el apoyo y cariño recibido durante su carrera.

El asombroso palmarés de Carolina Marín

Tras la retirada, la atleta nacida en Huelva deja un palmarés repleto de trofeos, que reflejan lo que ha significado para el bádminton a nivel español, europeo y mundial: oro olímpico en Río de Janeiro 2016, triple campeona del Mundo (2014, 2015 y 2018), ocho veces campeona de Europa y número 1 del ranking mundial.

Pero no solo a nivel deportivo, pues han sido varios los reconocimientos que ha recibido: Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, Medalla de Oro y Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo (2014 y 2016), Premio Nacional del Deporte Reina Sofía 2014 y Doctora Honoris Causa por la UHU, entre otros.