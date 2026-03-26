Celia Pérez 26 MAR 2026 - 15:25h.

La onubense ha anunciado este jueves su retirada

Carolina Marín anuncia un retiro temporal de las redes sociales para reflexionar y cuidarse

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Carolina Marín ha sido la gran protagonista de este jueves. La deportista onubense, oro en Río 2016 y tres veces campeona del mundo, ha anunciado que pone fin a su carrera deportiva y que no participará en el campeonato de Europa que se disputará en su ciudad natal, dejando así una profunda tristeza en miles de aficionados españoles. Tras su adiós, Manu Carreño este mediodía en ElDesmarque de Cuatro se ha rendido a ella.

"Desde luego que no puede pedir nada más. El cariño de toda España. Hizo que el bádminton fuera un deporte reconocible, que todos supiéramos de bádminton. Además de las alegrías que nos ha dado, ese oro olímpico, además de los tres mundiales o los ocho campeonatos de Europa. La pena que no ha podido decir adiós en el que era su sueño, en los europeos que se van a disputar en Huelva. Aún así le decimos gracias y adiós a una auténtica pionera de nuestro deporte", señaló el presentador.