Diego Páez de Roque Madrid, 23 MAR 2026 - 13:30h.

Simeone no acabó nada contento con la actuación de los suyos

Puedes ver aquí el episodio completo de ElDesmaket

Compartir







El Real Madrid se llevó el derbi madrileño por 3-2 ante el Atlético de Madrid. El encuentro dejó acciones de mucho nivel, como el gol de Nahuel Molina o el de Vinicius Jr, que a la postre supuso la victoria blanca.

Pero, como viene siendo habitual, también estuvo marcado por las polémicas arbitrales. El Atlético de Madrid protestó un posible penalti de Dani Carvajal a Marcos Llorente mientras que el Real Madrid se quejó de la tarjeta roja mostrada a Fede Valverde tras una dura entrada a Álex Baena.

Sin embargo, después del encuentro, Simeone no se quiso centrar en las polémicas arbitrales. A pesar de las quejas, como la de Johnny Cardoso al finalizar el encuentro, el técnico argentino puso el foco en los suyos.

"Tuvimos la oportunidad de aprovechar situaciones en el partido que se generaron buenas para nosotros y no fuimos capaces de hacer ese paso hacia adelante y poder ganar un partido que creo que al menos merecíamos un poco más", dijo en rueda de prensa.

PUEDE INTERESARTE El mensaje de Giménez a la afición tras quedar señalado por sus errores en el derbi

Además, Simeone reconoció que al equipo rojiblanco le faltó “controlar más el juego, defender mejor, interpretar mejor las situaciones que se presentaban para poder atacar de otra manera”. “No fuimos capaces en ese momento del partido poner en juego todo esto que estoy contando”, añadió.

Simeone, más enfadado con los suyos que con el arbitraje

En ElDesmarket, Nacho Donado ha detallado el enfado de Simeone durante el partido. "Está más molesto por los errores de su equipo que por el tema arbitral cuando sale a rueda de prensa. Me han dicho que lo del penalti de Carvajal es una cosa que le resulta incomprensible", mencionó el colaborador de ElDesmarque.

También reconoció que se siente poco apoyado por parte del club. "Salvo el famoso comunicado de Miguel Ángel Gil Marín, con el que le cosieron a gorrazos y ha hecho que no vuelva a hablar, se siente solo".

Aun así, Nacho Donado explicó que Simeone se ha equivocado al no defender al Atlético de Madrid y dejando solo a sus jugadores, especialmente a Johnny Cardoso. "No creo que haya que pensar que Cardoso dijo nada que se saliese de lo normal. Si fuese él, sentiría que mi entrenador no me ha defendido", concluyó.