Asís Martín 22 MAR 2026 - 20:57h.

Oihan Sancet renace en el Athletic - Betis: "Nos muchísima pena que se vaya Ernesto Valverde"

Así ha analizado Ernesto Valverde la victoria ante el equipo de Manuel Pellegrini en San Mamés

Compartir







BilbaoJusto antes de marcharse al nuevo parón de selecciones, el Athletic Club de un Ernesto Valverde en fase oficial de despedida ha regresado a su guarida de San Mamés, después de acumular dos derrotas consecutivas ante los conjuntos catalanes, y ha vencido de nuevo en la jornada 29 de LALIGA EA Sports al afrontar este domingo la complicada visita de un Real Betis de Manuel Pellegrini aspirante a la posible quinta plaza que dé acceso a la UEFA Champions League. Un choque que ha sido el número 140 entre Athletic Club y Real Betis en LaLiga y que ha terminado con un marcador de (2-1) con el gol de Daniel Vivian y el de Oihan Sancet.

Al terminar el encuentro ante los heliopolitanos en la Catedral, ha hablado Ernesto Valverde en la sala de prensa 'Jose Iragorri', donde ha comentado que "era interminable, los puntos saben mejor de lo que imaginas. Si no anulan su segundo gol se nos cae el cielo o el techo de San Mamés encima, pero estos son 3 puntos fundamentales por la temporada que llevamos y por el momento que es de esa campaña. Era un partido importantísimo para reencontrarnos con nuestra gente y con nuestro empuje" ha valorado.

"Tenemos necesidad de puntos y nos vamos al parón con un buen sabor de boca y así afrontamos lo que queda algo mejor. Cuando no hay continuidad en los resultados, vamos a rachas, el nivel de confianza siempre baja pero debes insistir en todo y buscarlo pese a las dificultades que tenemos sin un juego fluido. Estos 3 puntos nos alejan de los de atrás y nos acercan a los de delante, miramos a los dos sitios. NO perdemos nada de vista".

Ernesto Valverde y la victoria del Athletic Club ante el Real Betis

"Hemos dominado el primer tiempo con ocasiones, pero en el segundo estábamos no con menos energía pero se nos han echado encima con sus 3 cambios y con gente fresca, nos hemos reforzado para estabilizar al equipo, pero ellos son un gran equipo y ha habido momentos complicados aunque sin ocasiones muy claras; con Robert Navarro y con Nico Serrano les hemos empujado más atrás pese a la clara ocasión de Ez Abde".

El gran partido, por fin, de Oihan Sancet

"Esta versión de Oihan Sancet es la buena, en la primera parte de la temporada ha tenido varios problemas físicos, se ha rehecho y ya va cogiendo la forma, es fundamental que Sancet sume números de goles y asistencias, evitar esas pérdidas que tiene a veces, hoy ha estado muy bien Oihan y ha hecho su primer gol en jugada tras marcar dos de penalti. Es un jugador importantísimo para nosotros en el Athletic" ha cerrado en San Mamés.

El 'cambio' de los dos cambios previstos..

"He pesando que Laporte tenía algún problema muscular en el descanso peor me ha dicho que estuviera atento porque se le cargaba el isquio pero veía que pudo seguir, ya no metía a Adama, peor lo he echado para atrás y he cambiado a los dos de fuera para tener llegada".