Asís Martín 22 MAR 2026 - 20:40h.

Uno por uno del Athletic ante el Betis: Vivian y Laporte avisan a Luis de la Fuente de que quieren ir al Mundial juntos

Los leones se van al parón de selecciones con 38 puntos en espera de visitar al Getafe de Bordalás

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BilbaoEl jugador del Athletic Club Oihan Sancet era quien pasaba ante los informadores en el campo de San Mamés después de lo que había sido la necesaria victoria de su equipo frente al Real Betis de Manuel Pellegrini este domingo con motivo de la jornada 29 de LALIGA EA SPORTS.

Un choque que ha terminado con un marcador de (2-1) ante los andaluces justo antes de irse al parón de selecciones con una victoria que pone de nuevo al equipo bilbaíno en rampa europea con sus 38 puntos después de 3 partidos sin haber vencido. En la sala de prensa Jose Iragorri, el Ciervo de Mendillorri ha explicado que "sabíamos de la importancia de ganar hoy para poder mirar arriba en la tabla. Hemos salido muy bien el partido aunque luego hemos subido un poco, pero ya sabemos que sin sufrir nosotros no sabemos ganar, al final hemos apretado y ahora nos toca mirar de nuevo hacia arriba".

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Así vio Oihan Sancet el partido entre el Athletic Club y el Real Betis en San Mamés

Además, el navarro comentaba que "ellos son un equipo que juega en Europa y hemos agradecido que tengan partido el jueves, y también su gol en fuera de juego pero bueno lo importante es que estamos muy felices con estos tres puntos".

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"Está siendo una temporada muy difícil para nosotros y no esperamos para no estar así, pero hay que mirarlo hacia delante como digo y pelear por los puestos de arriba porque aún nos queda tiempo" y sobre el anuncio del míster apuntaba que "la marcha de Ernesto Valverde es una pena, es una leyenda del Athletic y un grandísimo entrenador. La verdad es que nos da muchísima pena" ha admitido Oihan Sancet.