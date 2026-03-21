Jorge Morán 21 MAR 2026 - 17:24h.

Alessio Lisci y Míchel Sánchez han dado a conocer sus onces

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Todo preparado para que arranque el segundo partido de las 18.30H en este sábado. Osasuna y Girona se ven las caras con los mismos puntos (34) y con una cómoda ventaja con respecto a unos puestos de descenso cada vez más apretados. Un partido con muchas rencillas entre algunos jugadores después de la polémica tangana del partido de ida.

Alineación de Osasuna

En la portería el sitio es seguro para un Sergio Herrera capaz de lo mejor y de lo peor. En la defensa la línea de cuatro estaría formada por Víctor Rosier en la derecha y Javi Galán en la izquierda, uno de los mejores fichajes de invierno. En el centro Alejandro Catena y Enzo Boyomo son intocables.

Por delante el doble pivote es para un Moncayola que parece que no envejece y un Iker Muñoz que es el que hace jugar a los suyos. El equipo navarro cada vez mejora por momentos y en parte es gracias a la joya que ha encontrado con Víctor Muñoz, recientemente convocado por Luis de la Fuente para la Selección Española, y el dueño del extremo izquierdo.

En la derecha estará Rubén García, con Aimar Oroz en la media punta. Arriba, la referencia en ataque es para Budimir.

Los onces elegidos por Licci: Sergio Herrera, Víctor Rodier, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz, Aimar Oroz, Víctor Muñoz, Rubén García y Budimir.

Alineación del Girona

Por parte de Míchel Sánchez y más después de la lesión de Ter Stegen, Gazzaniga sigue siendo el dueño de la portería. La línea de cuatro estará formada por Hugo Rincón, Francés, Daley Blind, Arnau Martínez. El recién llegado Fran Beltrán ocupara el medio con Axel Witsel y con Ounahi por delante. Tsygankov estará en la derecha con Roca en la izquierda, mientras que el delantero centro será Vanat.

Míchel Sánchez y sus elegidos: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martínez; Fran Beltrán, Axel Witsel, Ounahi, Tsygankov, Roca, Vanat.