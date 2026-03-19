Joan García no tiene lesión y el Barça respira: estará disponible frente al Rayo

Saray Calzada 19 MAR 2026 - 12:34h.

El Barça ya ha emitido un comunicado acerca de Joan García

Thierry Henry avisa a Europa con el nivel del Barcelona: "Es un terremoto mundial"

Compartir







Joan García fue, junto a Eric García, la nota negativa del FC Barcelona frente al Newcastle en Champions. El portero pidió el cambio en los minutos finales tras notarse algo después de hacer una parada. Las alarmas se encendían viendo todo lo que tiene por delante el equipo azulgrana, pero las pruebas que se le han realizado han concluido que no tiene lesión y estará apto para jugar en el próximo duelo de LALIGA. Hansi Flick tranquilizó con su estado tras el partido, pero en el parte médico se ha confirmado la noticia positiva.

"Las pruebas médicas realizadas esta mañana a Joan García han descartado cualquier lesión. El jugador estará disponible para Hansi Flick para el próximo partido", decía en el comunicado

PUEDE INTERESARTE Por qué el Barcelona ha ganado más dinero que Real Madrid y Atlético por clasificarse a cuartos de Champions

Hansi Flick podrá contar con Joan García para el mes tan complicado de abril

El portero del FC Barcelona está siendo muy importante esta temporada. Sus paradas en ocasiones han dado puntos o han llegado en algún momento clave del partido que después ha equilibrado la balanza a su favor. Hansi Flick podrá contar con él para el próximo partido de LALIGA EA Sports en casa frente al Rayo Vallecano.

PUEDE INTERESARTE La celebración más tierna de Raphinha con su hijo y el MVP

El Barça se está jugando la competición liguera y la Champions. Afronta unas semanas muy complicadas en donde se deciden los títulos y para ello necesita a sus mejores hombres. Joan García, sin duda, está siendo clave para mantener al equipo con opciones a los trofeos.

El único equipo que hasta ahora les ha arrebatado una de las opciones de título es el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Justo es el mismo al que se van a enfrentar en los cuartos de la Champions League. Los dos clubes españoles se volverán a ver las caras y lucharán por una plaza en las semifinales. En cuestión de 15 días se enfrentarán tres veces ya que en medio también estará el partido de LALIGA en donde se juega más el Barça que el Atleti.