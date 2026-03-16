Pablo Sánchez 16 MAR 2026 - 23:15h.

Manolo González explota contra el arbitraje tras la derrota en Son Moix: "Estoy empezando a cansarme"

La acción fue determinante en el resultado final

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El Mallorca se hizo con el triunfo ante el Espanyol en un partido agónico e importantísimo por la salvación que estuvo marcado por la polémica. El momento clave se produjo en la segunda parte en el tanto del empate del cuadro balear. Samú Costa quiso golpear el esférico en la frontal y se llevó la pierna de Urko por delante. La jugada continuó y el balón le llegó a Pablo Torre, quien disparó y anotó con bastante fortuna debido a un rebote.

El cuadro perico no tenía ninguna duda de que De Burgos Bengoetxea, árbitro del encuentro, anularía el tanto tras ver la jugada repetida en la pantalla. Sin embargo, terminó validándolo al explicar que en las repeticiones no veía el punto de impacto claro. El enfado del Espanyol clamó al cielo tras el pitido final por una jugada que ha dado muchísimo que hablar.

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Este lunes, en el programa de Movistar El Día Después, el excolegiado Mateu Lahoz se encargó de analizar la acción y de mandar un consejo a De Burgos Bengoetxea por la decisión que tomó en ese instante.

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Las palabras de Mateu Lahoz

"Urko y el Espanyol tenían razón y dentro de las siete cámaras estaba esta. No acabo de entender la dinámica de la que hablaba Ricardo de Burgos. No le enseñaron esta y me extraña porque Ricardo es experimentado en el campo y en el VAR y sabe que las cámaras del ángulo contrario te regalan una segunda oportunidad en la vida", prosiguió.

"Aprenderá. Ya le pasó en Mestalla con Vinicius, Mamardashvili y Hugo Duro. Él es el dueño de la revisión más allá del VAR, el que debe estudiar todas las cámaras, seguir pidiendo. Creo que una de las siete que vio era suficiente, pero todos en el CTA tenían la reversa que le mostraba la acción. A partir de aquí que todo el mundo aprenda muchísimo".