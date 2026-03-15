Andrea Esteban 15 MAR 2026 - 23:00h.

Derrota dolorosa en Anoeta

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Osasuna se marchó de Anoeta con una derrota dura (3-0) ante una Real Sociedad que fue más eficaz en los momentos clave. El equipo de Alessio Lisci comenzó bien, incluso con un remate al palo de Víctor Muñoz tras centro de Galán, pero el partido cambió tras el penalti transformado por Oyarzabal y el golazo posterior de Guedes. A partir de ahí, los rojillos intentaron reaccionar con orgullo, presionando y buscando a Budimir, pero el tercer tanto de Guedes tras el descanso terminó por cerrar el encuentro. Aun así, Víctor Muñoz logró un golazo que recortó distancias, y los cambios de Lisci intentaron dar aire a un equipo que nunca dejó de pelear, aunque la montaña resultó demasiado alta.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores de Osasuna contra la Real Sociedad:

Las notas de los jugadores de Osasuna ante la Real Sociedad

Sergio Herrera (5): El portero rojillo fue clave para evitar una goleada mayor. Salvó varias situaciones claras, especialmente un disparo cruzado de Brais y un remate ajustado de Soler en la segunda mitad. Sin embargo, su actuación estuvo marcada por la inseguridad en los balones aéreos, y en el gol de Guedes poco pudo hacer. Mostró reflejos, pero la defensa le dejó expuesto constantemente.

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Javi Galán (5): Se esforzó en la cobertura de su banda, pero no logró frenar las subidas de los extremos rivales. Su conexión con Budimir fue limitada, y perdió varios duelos individuales que permitieron centros peligrosos. Fue correcto defensivamente, pero sin generar peligro ni proyectarse al ataque.

Flavien Boyomo (3,5): Su partido no fue lo esperado. Comenzó con un penalti innecesario, que permitió a la Real abrir el marcador y desequilibró psicológicamente al equipo. A lo largo del partido, mostró falta de concentración en el marcaje y perdió casi todos los duelos directos, facilitando los pases filtrados a Guedes y Oyarzabal.

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Alejandro Catena (4): Muy inseguro durante todo el partido. Permitió pases filtrados y desmarques rivales, especialmente en los goles de la Real. Su anticipación fue pobre y sus intervenciones poco efectivas, obligando a Herrera a trabajar en exceso.

Valentin Rosier (5): No consiguió cortar los ataques por la banda, ni apoyar al centro del campo. Mostró intensidad defensiva, pero se vio superado en velocidad y control de espacios.

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Aimar Oroz (5): Intentó generar juego y conducciones, destacando algunos regates al borde del área. Sin embargo, fue insuficiente para romper la presión de la Real y no encontró socios en ataque.

Lucas Torró (4,5): Se vio superado en la contención y perdió varios balones peligrosos en el mediocampo. No ofreció salida limpia de balón y permitió que Guedes recibiera cómodo para los goles. Su rendimiento fue flojo y sin impacto real en la segunda línea.

Jon Moncayola (4,5): Se desgastó físicamente y buscó recuperar balones, pero su capacidad de distribución y cobertura defensiva fue insuficiente. No logró contener las asociaciones rivales ni ayudar al equipo a mantener la posesión.

Víctor Muñoz (6,5): El jugador más destacado de Osasuna. Su golazo tras un remate a bocajarro de Remiro recortó distancias y le dio esperanza al equipo. Mostró iniciativa y conducción de balón, intentando liderar las acciones ofensivas y animar al resto del equipo, aunque solo con resultados parciales. Fue la única luz en un partido dominado por la Real.

Ante Budimir (4,5): Muy aislado, no recibió balones claros y apenas creó peligro. Perdió la mayoría de los duelos individuales con los centrales rivales y no pudo fijar a los defensores para generar espacios. Su presencia ofensiva fue mínima.

Raúl Moro (5): Errático en los centros y sin capacidad de desbordar. Su aportación ofensiva fue limitada y se mostró previsible en las pocas acciones de ataque que tocó.

Los suplentes de Alessio Lisci

Moi Gómez (5): Aportó intensidad en el mediocampo tras su entrada, pero no logró conectar con los delanteros ni generar peligro claro. Correcto defensivamente, pero su presencia no cambió el curso del partido.

Jorge Herrando (5): Entró por Catena y mostró más seguridad en el juego aéreo, aunque no logró cortar la superioridad técnica de la Real Sociedad. Su actuación fue cumplidora, pero sin destacar.

Iker Muñoz (5): Tuvo un remate peinado que salvó Braiss, pero fue una aparición esporádica. Mostró movilidad, pero con escasa influencia en la dinámica ofensiva del equipo.

Orri Oskarsson (n.c.): Participación breve tras sustituir a Yangel Herrera. Poca influencia y tiempo limitado para valoración.

Kike Barja (n.c)