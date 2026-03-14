Fran Fuentes 14 MAR 2026 - 16:00h.

Los de Míchel fueron ampliamente superiores al conjunto vasco

Uno por uno del Athletic en Girona: con Aymeric Laporte y tirando al muñeco no da para ganar en Montilivi

Compartir







El Girona FC se impuso al Athletic Club por tres goles a cero. Ponemos notas a los jugadores de Míchel Sánchez sobre el césped de Montilivi.

Paulo Gazzaniga (9): Poco exigido, detuvo dos claras a Guruzeta y otra a Laporte, y salió bien a un par de centros laterales

Hugo Rincón (8): Un dolor de cabeza constante para Yuri Berchiche. Le sacó de sitio, le cogió la espalda varias veces y, para colmo, le defendió bien cuando el del Athletic se prodigó en ataque. Además, muy buen gol ante su exequipo.

Alejandro Francés (7): Defendiendo con eficacia lejos del área, e interviniendo en un par de momentos decisivos dentro de ella para despejar sendas ocasiones de gol.

Daley Blind (8): Omnipresente. Brutalidad defensiva de partido que hizo el neerlandés. Atento al corte, en despejes, leyendo bien para interceptar pases, subiendo la línea, bien en salida de balón, pendiente de la espalda de Arnau... Par-ti-da-zo.

Arnau Martínez (7): Algo tímido en subidas, pero atento y voluntarioso en tareas defensivas. Contuvo de maravilla a Iñaki Williams.

Fran Beltrán (7): Jugando como interior, más suelto, supo repartirse el medio con Witsel, dando un pasito por delante y posicionándose bien para recibir el balón en el primer pase.

PUEDE INTERESARTE Las posibles alineaciones de Girona FC y Athletic Club en la jornada 28 de la LALIGA EA SPORTS

Axel Witsel (8): Derroche de criterio, buenas decisiones y alguna cobertura puntual. Estaba en todos sitios a nivel defensivo y luego soltaba el balón rápido y hacia delante para salir jugando rápidamente.

Azzedine Ounahi (8): Gran partido recibiendo entre líneas y, especialmente, en la presión, donde robó varios balones en campo rival. Le faltó un puntito de presencia a sus buenas acciones para sacar algo de provecho de ellas. Encima lo selló con gol.

PUEDE INTERESARTE Las bajas torpedean la apuesta de Ernesto Valverde en Girona

Viktor Tsygankov (7): Partido correcto en el que asistió a Hugo Rincón con el primer gol. Hizo una asistencia sencilla, y otra de mucha imaginación en el final del encuentro.

Joel Roca (7): Un auténtico peligro, posiblemente el jugador que más acciones cercanas al gol llevó a la portería rival. No se hartó de buscar zonas interiores, de perfilarse de cara a la portería rival y de buscar el gol, pero se topó con Unai Simón y la defensa rival.

Vladyslav Vanat (5): Correcto. Presionó mucho y trabajó sobre los derfensas, pero apenas logró ocasiones de gol.

Iván Martín (6): Entró en un cambio hombre por hombre. Dio continuidad al juego y estuvo atento en un par de contras del Athletic.

Claudio Echeverri (8): Gran gol y gran partido desde que entró. Recibió dentro del área y se coló entre la defensa para sentenciar el partido.

Álex Moreno (-): Sin calificar.

Abel Ruiz (-) sin calificar.