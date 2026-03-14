Marcelino se resigna al empate ante el Alavés: “Es justo, ninguno merecimos ganar”

Andrea Esteban 14 MAR 2026 - 00:16h.

Marcelino espera que el gol de Pepe refuerce su confianza de cara a los próximos partidos

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El empate entre el Deportivo Alavés y el Villarreal CF dejó sensaciones encontradas en el conjunto amarillo. Tras el encuentro, el técnico Marcelino García Toral reconoció que el reparto de puntos fue el desenlace más lógico después de un partido muy igualado.

El entrenador del Villarreal explicó que su equipo llegó con la intención de ganar, pero admitió que el desarrollo del choque fue equilibrado y que ninguno de los dos conjuntos hizo méritos suficientes para llevarse los tres puntos. “El resultado es justo porque no merecimos ganar ninguno de los dos”.

El partido de Marcelino

Marcelino definió el encuentro como un duelo muy competido y difícil de ver para los espectadores. Según explicó, el Villarreal comenzó con intención de dominar, pero el Alavés logró equilibrar el partido gracias a su intensidad en las segundas jugadas.

El técnico también destacó el trabajo defensivo de su equipo, asegurando que apenas concedieron oportunidades claras al rival. “Estoy contento por el balance defensivo del equipo porque no le dimos al Alavés ni una oportunidad de gol”.

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Sin embargo, el técnico reconoció que el Villarreal debe mejorar con balón, especialmente en el primer tiempo, cuando el equipo estuvo demasiado precipitado. “En la primera parte era como si nos quemase el balón”.

Mejoría tras el descanso

El entrenador del Villarreal sí vio una reacción en la segunda mitad. Según explicó, el equipo tuvo más control del juego tras introducir cambios que aportaron mayor manejo del balón y movilidad en espacios reducidos.

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Aun así, el gol del Alavés complicó el plan del Villarreal, que tuvo que remar durante buena parte del partido para rescatar el empate. “El empate nos da bastante alegría porque fuimos durante mucho tramo perdiendo”.

Marcelino también valoró positivamente el momento de forma de Pepe, autor del tanto del empate, y confía en que el gol refuerce su confianza para los próximos compromisos del equipo.