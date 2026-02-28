David Torres 28 FEB 2026 - 18:27h.

"Yo creo que su posición en la tabla es engañosa, porque para mí tienen una muy buena plantilla, tienen un muy buen entrenador, creo que están muy bien entrenados"

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha señalado este sábado que deberán “igualar la necesidad de puntos del Valencia”, contra el que juega mañana en Mestalla (16:15 horas), para no caer en la autocomplacencia tras la victoria ante el Real Madrid. También ha celebrado el estado de forma de Osasuna, restando importancia a la última jornada: “Estamos con confianza, pero hay que olvidar al Real Madrid. Al final son tres puntos y no son seis, este fin de semana son tres puntos, tenemos que ser fríos”.

Lisci se ha deshecho en elogios hacia el Valencia CF

"Yo creo que su posición en la tabla es engañosa, porque para mí tienen una muy buena plantilla, tienen un muy buen entrenador, creo que están muy bien entrenados, Creo que tienen menos puntos de los que se merecen, sobre todo en la ida, Creo que se han merecido muchísimo más puntos" dijo Lisci.

"A veces cuando los equipos no van tan bien como la gente puede imaginar, pues empieza a disparar a todos lados, pero yo creo que tanto la plantilla como el entrenador son de mucho nivel, y se nota, porque cuando los ves jugar se nota que tienen muchísimos automatismos, que tienen muy claro lo que tienen que hacer, y bueno, va a ser un partido muy difícil, porque luego está componente de la afición del estadio. Mestalla y su afición es como aquí, son aficiones que al final del año te suman puntos. Para mí es de las salidas más difíciles que nos quedan", añadió

Lisci recupera a Boyomo

Sobre el regreso de Boyomo, ha dicho que "está para ayudar al equipo”, mientras que ha tildado de “baja importante” la de Aimar por amarillas, asegurando que “el equipo está bien" y tiene "varias soluciones para hacer un buen partido”.

Al ser preguntado por Europa, ha puesto de relieve que mira "hacia abajo". "Con los puntos que tenemos, al 99% no nos salvamos. Cuando tengamos puntos para salvarnos, miraremos”, concluyó.