Posibles alineaciones del FC Barcelona - Villarreal para la jornada 26 de LALIGA EA Sports

Andrea Esteban 27 FEB 2026 - 16:03h.

El FC Barcelona regresa a casa con la obligación de mantener el liderato este sábado ante el Villarreal CF, una de las grandes sensaciones del curso en LaLiga EA Sports. El equipo azulgrana afronta el segundo de tres partidos consecutivos como local con un objetivo claro: sumar tres puntos que le permitan conservar su mínima ventaja sobre el Real Madrid CF.

El duelo llega, además, en la antesala de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, una cita que obliga a los de Hansi Flick a no fallar para ganar impulso anímico.

Golpe en la medular: baja sensible de De Jong

La noticia más delicada de la semana en clave culé ha sido la lesión de Frenkie de Jong, que estará varias semanas fuera por una rotura muscular. Su ausencia altera el equilibrio del centro del campo y abre la puerta a Marc Bernal, que apunta a titular junto a Pedri. Más adelantado, Fermín podría completar una medular dinámica y con llegada.

En defensa, el foco está en el lateral. El buen rendimiento reciente de João Cancelo le coloca con opciones reales de repetir en el once, mientras Alejandro Balde atraviesa un momento más irregular.

La consigna de Hansi Flick es clara: ganar, ganar y ganar en un tramo clave de la temporada. “Estamos preparados para afrontar la fase decisiva”, aseguró el técnico azulgrana, que también festeja su partido número 100 al frente del equipo con orgullo y sin perder la ambición de seguir muchos más.

XI del FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.

Un Villarreal con variantes y dudas

El conjunto de Marcelino García Toral llega reforzado tras encadenar dos triunfos ligueros, pero mantiene incógnitas en su alineación. En el lateral izquierdo, el técnico debe decidir entre la profundidad ofensiva de Alfonso Pedraza o el mayor equilibrio defensivo de Sergi Cardona.

Otra de las claves será la ubicación de Nicolas Pépé: puede partir desde la derecha para encarar o acompañar en punta a Georges Mikautadze. El técnico confirmó que Gerard Moreno será baja una vez más y detalló que su equipo llega al Camp Nou con ilusión y sin complejos, con “muchísimo que ganar y muy poco que perder.

XI probable del Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Pepé, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.