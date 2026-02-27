Posibles alineaciones del Levante - Deportivo Alavés para la jornada 26 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 27 FEB 2026 - 05:54h.

Levante - Deportivo Alavés, las posibles alineaciones del partido de la jornada 26 de LALIGA EA Sports

En la jornada 26 de LALIGA EA Sports abrirá con uno de los partidos más interesantes en la pelea por la permanencia. El Levante recibe al Deportivo Alavés el próximo viernes 27 de febrero de 2026 a las 21:00 en el Ciudad de Valencia. Los de Luis Castro vienen de caer contra el FC Barcelona fuera de casa y siguen en puestos de descenso en la que es una lucha incansable entre diez equipos. El partido contra el Deportivo Alavés podría tratarse de más que unos simples tres puntos.

Posible alineación del Levante

El Levante llega a otro duelo liguero más tras una nueva derrota fuera de casa. Cierto es, que era el FC Barcelona y se estaban jugando el liderato de LALIGA, pero eso no quitó que los chicos de Castro sumasen el quinto partido consecutivo sin victoria. La última data del 23 de enero, en casa y contra el Elche. Están decimonoveno en la tabla con tan solo 18 puntos y cada vez más lejos de la salvación. Este duelo lo tendrán que afrontar sin Arriaga, que no podrá jugar por sanción de doble amarilla y Brugué y Pablo Martínez siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

Portero: Ryan

Defensas: Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez

Centrocampistas: Raghouber, Olasagasti, Carlos Álvarez

Delanteros: Iván Romero, Tunde, Cortés

Posible alineación del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés de Eduardo Coudet podrá contar con todos sus jugadores para este duelo de LALIGA EA Sports. Tan solo Ville Koski, que ha sido operado del menisco no podrá jugar. Es una muy buena noticia para los vascos el hecho de entrar en la recta final de la competición con prácticamente toda la plantilla disponible. No se prevé ningún gran cambio en el once titular. Tan solo está la duda de Calebe o Ángel Pérez como externo derecho.

Portero: Sivera

Defensas: Tenaglia, Garcés, Pacheco, Jonny

Centrocampistas: Blanco, Ibáñez, Aleñá, Calebe/Ángel Pérez

Delanteros: Boyé, Toni Martínez