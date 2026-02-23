Pablo Sánchez 23 FEB 2026 - 08:41h.

El Barcelona recuperó el liderato de LALIGA EA SPORTS al aprovechar el pinchazo del Madrid en Pamplona y golear en el Camp Nou al Levante. Un triunfo incontestable por 3-0 que comenzó a fraguarse muy pronto. La guinda la puso Fermín en el minuto 80 con una diana espectacular que levantó de sus asientos a todos los presentes.

El onubense se sacó de la chistera un zurdazo imparable, ajustado al palo y a media altura desde fuera del área ante el que nada pudo hacer el meta granota. Todos en el estadio alucinaron con el golazo. Curiosa cuanto menos fue la reacción de su compañero Pedri después de ver como ese balón entraba al fondo de las mallas.

Las cámaras de Movistar captaron el divertido momento en el que Pedri se llevó la mano a la frente y cambió su rostro cuando vio como Fermín anotaba tal obra de arte. Su reacción lo dice todo sobre el tanto.

Fermín, sobre su disparo

El centrocampista del Barcelona explicó, tras el partido, que cuando era más joven "no podía chutar porque era muy pequeño y no llegaba" a portería con sus disparos, pero que con los años practicó esta faceta del juego hasta convertirse en un especialista. "Cuando me fui al Linares Alberto, que era mi entrenador y ahora está en el Albacete, me insistía mucho en que lo intentara porque veía que tenía un buen golpeo. Lo fui entrenando y cuando volví lo seguí haciendo. He tenido esta virtud que he trabajado mucho", comentó en declaraciones a Movistar+.

Fermín, que este domingo ha marcado con su pierna menos hábil, la izquierda, ha afirmado que tiene la capacidad de disparar con las dos piernas. "Cuando tengo hueco, intento probar el chut y hoy me ha salido un buen gol", ha comentado el jugador andaluz, antes de admitir que antes "quizás" se "precipitaba un poco en el disparo".

El internacional español, que lleva once goles y doce asistencias entre todas las competicionees esta temporada, ha confesado que prefiere jugar de mediapunta, y ha valorado que, aunque el Barcelona venía "en mala dinámica", ha hecho "autocrítica" durante la semana y este domingo ha cuajado "un gran partido" tras "corregir los errores" de los encuentros previos.

"En los últimos dos partidos concedimos muchas ocasiones al rival. Eso no solo es trabajo de los de atrás, los de arriba tenemos que hacer mejor la presión, estar juntos para defender, y lo hemos corregido. Hay que felicitar al equipo por el trabajo de hoy, esta es la línea a seguir. Si pulimos algunos detalles, estamos preparados para ganarlo todo", ha concluido.