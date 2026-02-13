Fran Fuentes Ángel Cotán 13 FEB 2026 - 14:28h.

El técnico no quiere correr riesgos ante posibles lesiones de gravedad

Matarazzo confirma el cambio con Karrikaburu y responde a San Mamés y Mbappé: "Con cojones"

Pellegrino Matarazzo ha comparecido en sala de prensa. El técnico ha valorado el estado físico de algunos de sus jugadores. En este sentido, hay varios con más carga de minutos en las últimas semanas, como Carlos Soler y Gonçalo Guedes. El español fue sustituido por puro cansancio en el partido ante el Athletic Club y, aunque no peligra su presencia en la alineación titular frente al Real Madrid, es una circunstancia a tener en cuenta. El luso, por su parte, sí llegaba entre algodones y, aunque ha entrado en la convocatoria definitiva, será una incógnita hasta el final. Por eso también el técnico ha echado mano de extremos del filial como Dani Díaz o Job Ochieng.

El propio técnico lo dejaba claro en la rueda de prensa pre-partido: "Las piernas deberían estar suficiente bien para jugar mañana. Claramente necesito seis jugadores para noventa minutos, pero tenemos cinco cambios. Aún así, tenemos un partido intenso mentalmente, pues aunque piensas que tienes al Madrid bajo control y te relajas... te castigan. Creo que estamos muy preparados porque sabemos que, si físicamente no podemos superar a nuestro contrario, tenemos que hacer contraataques y defender", reflexiona.

En este sentido, tiene claro que la temporada es muy larga y no quiere forzar a jugadores: "Soy consciente del riesgo de lesiones y no voy a arriesgar con la salud de un jugador. Solo jugará un jugador si estoy seguro que no supera un riesgo. Hay un riesgo normal cuando juegas un partido, pero debe estar dentro de la franja normal de riesgo", asegura.

La convocatoria de la Real Sociedad ante el Real Madrid, con cuatro bajas

ha elaborado la convocatoria de cara al partido frente al Real Madrid. El entrenador de la Real Sociedad ha citado a 24 jugadores, entre los que se encuentran tres futbolistas del filial: Ibai Aguirre para reforzar la línea medular, y Dani Díaz y Job Ochieng para las posiciones de ataque. Por contra, no ha podido contar con Arsen Zakharyan ni los lesionados Luka Sucic, Take Kubo ni Ander Barrenetxea, cuyo regreso sigue siendo una incógnita. Quien sí regresa es Jon Karrikaburu, quien no estuvo en la lista de la Copa para San Mamés.

Porteros: Álex Remiro, Unai Marrero, Aitor Fraga.

Defensas: Jon Mikel Aramburu, Aihen Muñoz, Igor Zubeldia, Aritz Elustondo, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez, Álvaro Odriozola, Jon Martín.

Centrocampistas: Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Yangel Herrera, Pablo Marín, Carlos Soler, Ibai Agirre.

Delanteros: Orri Óskarsson, Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes, Jon Karrikaburu, Wesley Ribeiro, Dani Díaz, Job Ochieng.