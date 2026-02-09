David Torres 09 FEB 2026 - 15:01h.

Ya piensa en el derbi: "Vamos a ir allí con la ilusión de ganar",

ValenciaEl delantero Hugo Duro ha analizado la derrota ante el Real Madrid en el Camp de Mestalla y ha destacado que el equipo tiene que dar un paso hacia adelante en un momento complicado como el que atraviesa. Lacónico y triste, el ariete atendió a los medios de comunicación del club y, pese a no referirse a la situación de Carlos Corberán y las críticas hacia su figura, Hugo Duro sí sabe que las cosas no funcionan.

"Es difícil pedir más apoyo a la afición cuando llevan dos partidos seguidos haciendo récord de la temporada. Es un momento difícil y nos toca dar un paso adelante. Hay que estar juntos y pelear. Sé que es el mismo mensaje de siempre, pero no queda otra y seguro que lo vamos a sacar", decía el ariete.

En su opinión, el choque se desnivela al final, por una jugada individual: "Hemos notado mucho el cansancio al final, pero no es excusa. Teníamos ilusión por sacar un buen resultado, hemos peleado y al final una jugada individual nos mata y nos hace salir y con espacios abiertos en Madrid te mata".

La solución de Hugo Duro pensando en el derbi

"Sé que es un momento difícil, pero al final hay que estar juntos, pelear. Sé que es el mismo mensaje siempre, pero no queda otra y seguro que la vamos a sacar", decía un Hugo Duro que ya ha puesto sus ojos en el derbi del próximo domingo ante el Levante UD que se presenta dramático para ambas escuadras.

"Hemos perdido hoy pero hay que levantarse que quedan jornadas. El Valencia CF tiene que levantar la cabeza y luchar todos los partidos como si fueran el último y vamos a ir allí con la ilusión de ganar", zanjó Hugo Duro