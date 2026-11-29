Basilio García Sevilla, 29 NOV 2026 - 19:10h.

Primera titularidad liguera, primer partido completo y primera diana en el Estrela de Amadora

La carta de Joan Jordán al sevillismo: "Me siento sevillista y me marcho con la conciencia tranquila"

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Joan Jordán es historia en el Sevilla FC desde que se confirmara su salida a principios del mes de agosto, en una de las operaciones con las que José Ignacio Navarro fue lavando la cara de la plantilla sevillista. El catalán se marchó para continuar su carrera al Estrela de Amadora, un modesto club portugués en el que ha tardado, pero, por fin, está recuperando un buen nivel. Este fin de semana, sin ir más lejos, ha podido anotar su primer gol de la temporada, precisamente en su primer partido como titular en la Primeira Liga lusa.

El protagonismo del futbolista de Regencós ha ido creciendo en el Estrela de Amadora en las últimas semanas, con una asistencia incluida la pasada semana ante el Benfica, así que este sábado disfrutó a la vez de su primera titularidad liguera -había salido de inicio en dos encuentros coperos-, su primer partido completo y su primer gol.

El tanto fue desde los once metros tras un penalti cometido sobre su compañero Höög y le sirvió a su equipo para empatar antes del descanso el partido que disputaba ante el Vitoria de Guimaraes a domicilio. Fue el gol definitivo y así terminó el encuentro, y Joan Jordán pudo volver a sonreír, realizando la habitual celebración en la que se pellizca las mejillas.

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Dedicatoria y futuro de Joan Jordán

“Estoy muy contento de haber podido ayudar al equipo. Este gol se lo dedico a mi abuela, que sufrió un ictus recientemente, pero que por suerte está bien. Va por ella”, expresaba el exsevillista tras el partido. “El profesor”, como le apoda ahora el Estrela de Amadora en sus redes sociales, también quiso compartir su felicidad a través de las redes sociales.

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“Orgulloso de la mentalidad y del trabajo de este equipo. Feliz por poder contribuir con un gol. Va por toda mi gente”, expresaba en su cuenta de Instagram un Joan Jordán que, por fin, va tomando el protagonismo que esperaba en su nueva aventura lejos de Nervión.