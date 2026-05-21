Jorge Morán 21 MAY 2026 - 23:11h.

El portugués salió campeón con el Al Nassr

El pique de Cristiano Ronaldo con Demiral y un aficionado después de marcar su gol número 970: "Yo tengo cinco"

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Cristiano Ronaldo ha hecho historia, por fin, en Arabia Saudí. Después de sus lágrimas tras perder la final hace unos días, esta vez ha roto a llorar, pero por alegría. El Al Nassr ha logrado salir campeón de la Saudi Pro League y corona al futbolista de 41 años por primera vez en el país saudí. Un título que demuestra su voracidad y que llega apenas un mes antes de su otro gran sueño: el Mundial 2026.

Los de Jorge Jesús vencieron cuatro a uno al Damac en un partido en el que los goles los metieron Sadio Mané, Coman y Cristiano Ronaldo, en dos ocasiones. Un campeonato en el que han logrado superar, por primera vez, a Al Hilal y en el que el show lo volvió a dar el futbolista portugués.

Cristiano Ronaldo, de la emoción a ser el rey de la fiesta

Tras el último gol del portugués, Cristiano Ronaldo no pudo aguantar su emoción y rompió a llorar demostrando la importancia de este título. Una emoción que se contagió tanto en la grada, con Georgina Rodríguez muy contenta con su marido, como en el banquillo, en dónde el ex del Real Madrid se rompió por completo.

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Pero tras el llanto del portugués, arropado en todo momento por sus compañeros, llegó el show de Cristiano Ronaldo. De rodillas en la portería y con un bombo, el portugués se convirtió en el rey de la fiesta, cantando y disfrutando junto a sus compañeros y aficionados.

Un título que supone el 37 en toda su carrera y la décima liga del Al Nassr en Arabia Saudí. Después de su decepción por no poder cantar el alirón contra el Al Hilal, y tras perder la Champions 2 de Asia con Gamba Osaka, Cristiano pone el broche a varias temporadas, sumando además su gol número 974.