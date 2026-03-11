Jorge Morán 11 MAR 2026 - 19:45h.

Por décimo año consecutivo estará en el cumpleaños de su hermana

En lo que podría ser su última temporada como futbolista, Neymar tiene el sueño de ser convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026. Pero viendo sus problemas físicos y las dudas por su compromiso con el Santos, su participación con Brasil está en entredicho e incluso muchos en su país ya empiezan a señalarle como un problema dentro de su equipo.

El ex del Barcelona y PSG volvió a caer lesionado este lunes durante el entrenamiento del Santos, perdiéndose el encuentro ante el Mirassol y generando un aluvión de dudas sobre su estado físico. Unas molestias que llegan justo un día antes del cumpleaños de su hermana Rafaella Santos (11 de marzo), lo que ha provocado la sospecha de muchos aficionados.

Neymar nunca se ha perdido el cumpleaños de su hermana desde el pasado 2015. Ya sea por lesión o por sanción, el brasileño siempre ha podido estar junto a Rafaella celebrando su día más especial en Brasil. Lo que era un problema en Europa, ahora también lo es en su país, en dónde sus propios aficionados empiezan a cansarse de él. Y ante esta situación, el futbolista ha estallado en redes sociales.

Neymar estalla en redes sociales contra los aficionados del Santos

La estrella brasileña subió un vídeo a sus redes sociales en las que mostraba su 'malestar' por las 'historias inventadas'. "Ya que hay mucha gente creando teorías sobre lo que está pasando conmigo: no está pasando nada", comenzó diciendo.

"Es muy difícil acertar y agradar a todo el mundo", dijo el 10 del Santos, que se perdió el partido por una fatiga muscular. "Si juego lesionado, como dijeron el año pasado, estoy equivocado. Si pienso solo en mí, estoy equivocado. Si me cuido, estoy equivocado. Si juego con un dolor o con algo que pueda empeorar, estoy equivocado. Es complicado, ¿eh?", explotó.

"Es la gente que parece que está a tu lado todos los días y comienza a inventar historias como si fuera la mayor verdad del mundo y los tipos fueran los dueños de la razón", prosiguió. "Es muy complicado ser yo, madre mía. Tengo que tener paciencia para aguantarlos, ¿saben?", zanjó Neymar.