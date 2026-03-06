Diego Páez de Roque Madrid, 06 MAR 2026 - 10:34h.

Rodri Sánchez y Gerard Hernández juegan en la liga de Qatar

En directo, última hora del partido de la Selección en Turquía bajo amenaza de la Guerra de Irán

El conflicto de Oriente Medio está afectando directamente al deporte. Qatar, el país encargado de albergar la Finalissima entre España y Argentina, está siendo una de las regiones damnificadas por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, por lo que los eventos más próximos podrían verse perjudicados.

Desde ElDesmarque hemos hablado con Rodri Sánchez y Gerard Hernández, ambos jugadores del Al-Arabi de Doha, para conocer de primera mano cómo está afectando el conflicto en el país y en el deporte.

"Hoy ha sido la vez que más bombas hemos escuchado. Ha habido un montón muy fuertes al lado de casa, porque los interceptan cerca de nuestra casa", comenzó diciendo Gerard, aunque explicó que no quieren atacar su zona de residencia sino que interceptan los misiles por esa zona, por lo que terminan explotando cerca de su hogar.

Rodri Sánchez contó que cuando esto ocurre, suena una alarma muy fuerte en todos los móviles pidiendo a la gente que se quede en sus casas. Más allá de eso, la gente hace vida normal como tomarse algo, andar o sacar al perro. "Es una vida normal, pero se ven bombas en el cielo".

Cómo afecta el conflicto al deporte

Ambos futbolistas contaron que la competición deportiva en la que participan está parada y hasta que no sea seguro el reanudarla, se mantendrá así. En cuanto a los entrenamientos, el ex del Real Betis reconoció que hay equipo de Segunda División que están entrenando, aunque de Primera no.

"Si no se escuchan bombas, en teoría hay que ir a entrenar. Hay gente que va y gente que no, porque no es una situación normal. A lo mejor estás entrenando y caen, y hay gente que tiene familia en las casas. No es una situación para estar entrenando hasta que pase todo", mencionó Gerard Hernández.

En cuanto a la cuestión sobre si se debe jugar la Finalissima en Qatar, el propio Gerard tiene claro que no. "No te lo esperas. De un momento a otro pueden caer bombas. Los espacios aéreos no están abiertos. No creo que sea un sitio donde se deba jugar", explicó.

Sin embargo, Rodri Sánchez lo ve de otra manera. "Yo te diría que sí. Esto se va a calmar y va a seguir su curso. Es verdad que queda poco, es más por la mente de los jugadores y familiares. Pero como mejor sitio no hay. Llevo un año y medio y sé cómo va esto. Estamos en medio del problema y entiendo que se cambiarse", concluyó.