Reencuentro sorpresa de Cucurella con Adama Traoré: "Estoy tranquilo, hay una pantalla de por medio"

Adama Traoré llegó al West Ham United en este pasado mercado de invierno procedente del Fulham a cambio de poco más de dos millones de euros. Ya a las órdenes de Nuno, el portugués ha contado que el futbolista desde que ha llegado al club tiene prohibido levantar pesas en el gimnasio y ha dado su explicación.

El técnico portugués habló del futbolista español y alabó su genética, al mismo tiempo que confirmó que le tienen prohibido hacer ejercicios de levantamiento de pesas. "Su físico y su genética es increíble, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas. Va a hacer trabajo de prevención en el gimnasio, pero no va a levantar peso", dijo Espirito Santo.

"Por ejemplo, tenemos el caso contrario, con Airidas Golambeckis, un defensor del sub 21, que pasa muchas horas en el gimnasio porque tiene que coger peso".

Desde su llegada al West Ham, Adama ha podido disputar apenas unos minutos en la Premier, mientras que su única titularidad ha llegado en la FA Cup frente al Burton Albion.

El extremo español, que llegó a ser internacional y disputar una Eurocopa, durante su etapa en el Wolverhampton Wanderers se echaba aceite de bebé en los brazos para que fuera más fácil escurrirse entre los defensas y que estos no pudieran atraparle.

"Adama es un jugador único. No hay muchos jugadores en el mundo con su habilidad, su velocidad y su capacidad en el uno para uno. Es un talento que vamos a aprovechar, pero llevará tiempo. Tiene que adaptarse y entender la dinámica del equipo. Lo ha demostrado en España y en Inglaterra, así que estamos hablando de un jugador de mucho nivel", destacó sobre el futbolista.