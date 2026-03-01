Jorge Morán 01 MAR 2026 - 12:51h.

Los jugadores del City fueron abucheados en el partido ante el Leeds

Hasta Butragueño se cansa de ver a Guardiola... otra vez

Compartir







El racismo en el mundo del fútbol sigue mucho más presente de lo que nos gustaría. Si hace unas semanas era Vinicius el que lo sufría en un partido de Champions League, ahora han sido los jugadores del Manchester City los que han recibido el odio por parte de la afición del Leeds United.

Todo ocurrió en el partido de la Premier League que los blues ganaron por la mínima. En el minuto 11 de partido, el encuentro se detuvo durante unos minutos para que los jugadores musulmanes que hubiera en el campo rompieran el ayuno debido al Ramadán.

Pese a que la situación se explicó por megafonía y en el videomarcador, la afición del Leeds United no lo respetó y comenzó a abuchear a los futbolistas del Manchester City. Una imagen de vergüenza ante la que no pudo callarse Pep Guardiola, quién no dudó en explotar en rueda de prensa por lo ocurrido.

Pep Guardiola, contra el racismo por Ramadán

El técnico del Manchester City comenzó dejando una reflexión sobre el estado actual de la humanidad y lo que no se debería hacer en un campo de fútbol. "Esto es el mundo moderno, ¿verdad? Mirad lo que está pasando en el mundo hoy. Respeten las religiones, respeten la diversidad", apuntó.

Una medida que se lleva haciendo desde el año 2021 y por la cuál los capitanes junto a los árbitros acuerdan una pausa en el juego. Puede ser un saque de banda, una falta o un saque de puerta, con la intención de que los jugadores musulmanes puedan hidratarse.

"Nos dejan un minuto o dos para ello. Los jugadores lo saben. Tomaron unas vitaminas porque jugadores como Cherki y Ait-Nouri no han comido hoy. No hay más que eso. ¿Cuál es el problema?", agregó molesto con lo ocurrido Pep Guardiola.

Además, la principal asociación contra el racismo en Reino Unido (Kick It Out), también reaccionó con lo ocurrido en la Premier League. "Es extremadamente decepcionante que algunos aficionados del Leeds abuchearan a los jugadores del Manchester City cuando rompieron su ayuno durante la primera parte del partido en Elland Road. Parar el juego para ello es un protocolo acordado desde hace varios años. Es una parte importante en visibilizar y hacer el juego bienvenido para todos los musulmanes. Pero como ha demostrado esta noche, el fútbol aún tiene un largo camino por recorrer en cuanto a educación", explicaron.