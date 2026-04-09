Alberto Bravo 09 ABR 2026 - 19:50h.

Los de Claudio Giráldez afrontan el partido con el objetivo de traerse un buen resultado para Vigo

Carl Starfelt, Hugo Álvarez, Miguel Román, Javi Rueda y Mihailo Ristic, las bajas del Celta

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VigoEl Celta de Vigo afronta este jueves, a partir de las 21.00 horas en el Europa-Park Stadion, la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo. El objetivo es regresar a Balaídos con un buen resultado ante un rival rocoso, físico e intenso. Esto llevará a los celestes a tener que jugar al límite. Varios jugadores están apercibidos. En caso de ver una amarilla se perderían el partido de vuelta, de ahí que les toque gestionar sus acciones esta noche.

Andrei Radu, Marcos Alonso, Miguel Román, Williot Swedberg e Ilaix Moriba están a una cartulina amarilla de tener que cumplir un partido de sanción. En el caso de Miguel Román, con una fractura en el pie izquierdo que le hace perderse lo que resta de temporada, este es el menor de sus problemas al estar centrado en llegar en el mejor estado de forma a la pretemporada.

El caso más problemático es del Andrei Radu. El rumano es un jugador fundamental para Claudio Giráldez en la portería. Su recambio es Iván Villar, que apenas ha jugado algunos minutos en Liga esta temporada. Su baja sería un serio problema para el Celta y su entrenador. Marcos Alonso ha visto dos amarillas. Con la tercera se perdería el partido de vuelta en Balaídos.

Con Ilaix Moriba, que ya ha cumplido un partido de sanción, si ve la quinta amarilla también se perdería el duelo de vuelta en Vigo. Esto se debe a que el reglamento de la UEFA explica que "desde el primer partido de la fase de grupos, los jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de los equipos quedan sancionados para el siguiente partido de la competición después de tres amonestaciones que no den lugar a una tarjeta roja, así como después de cualquier amonestación impar posterior".

Williot Swedberg también ha visto cuatro amarillas esta temporada en la Europa League. Tres durante la fase de grupos y una cuarta en la vuelta de los octavos de final ante el Olympique de Lyon. El sueco está siendo el hombre más peligroso del Celta con cuatro goles y dos asistencias.

El colegiado sueco Glenn Nyberg dirigirá este jueves el partido de ida de cuartos de final de la Liga Europa entre Friburgo y Celta de Vigo, a las 21.00 horas en el Europa-Park Stadion, con el croata Ivan Bebek en el VAR. Será la primera vez que el árbitro sueco se encargue de pitar a ambos equipos tras haber dirigido choques en Liga de Campeones de Real Madrid, Atlético de Madrid o FC Barcelona.

El equipo arbitral confirmado por la UEFA incluye a los también suecos Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist como asistentes, junto a su compatriota Adam Lädeback como cuarto árbitro y al polaco Tomasz Kwiatkowski como asistente del VAR.