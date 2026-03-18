Alberto Bravo 18 MAR 2026 - 09:19h.

El delantero es duda de cara al partido de Europa League ante el Olympique de Lyon

Claudio Giráldez, en modo Europa League: "Tiene una connotación emocional distinta"

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VigoEl delantero Ferran Jutglà ha tenido que "limitar su actividad" tras sufrir una "conmoción leve" debido a un "movimiento forzado cervical" en el partido del pasado domingo contra el Real Betis, informaron este pasado martes los servicios médicos del Celta de Vigo.

El exfutbolista del Brujas, autor del gol de su equipo en La Cartuja, fue sustituido en el minuto 58 de ese encuentro por su compañero Ilaix Moriba, y en la mañana de este martes, en el regreso del equipo a los entrenamientos tras empatar 1-1 ante el Real Betis, realizó trabajo individual en la Ciudad Deportiva Afouteza.

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Los servicios médicos del club olívico, no obstante, confían en que Ferrán Jutglà pueda jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa, en el que Claudio Giráldez no podrá contar, por sanción, con Borja Iglesias y Óscar Mingueza. Será el técnico y el jugador quiénes decidan la cantidad de minutos que pueda disputar ante el Olympique de Lyon.

La plantilla del Celta viaja este miércoles por la mañana a Lyon. La salida del vuelo desde el Aeropuerto de Peinador está prevista para las 11.30 horas. Ya en Francia, por la tarde a partir de las 18.45 horas, tiene previsto realizar un último entrenamiento en el Groupama Stadium de la ciudad francesa.

Será a las 18.00 horas cuando Claudio Giráldez y Javi Rueda comparezcan en rueda de prensa para analizar qué puede deparar este duelo donde ambos equipos están obligados a ganar, en el tiempo reglamentario o en la tanda de penaltis, para acceder a los cuartos de final de la Europa League. En esa ronda les esperan Friburgo o Genk.