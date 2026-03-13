Basilio García Sevilla, 13 MAR 2026 - 18:23h.

La expedición verdiblanca llegó a Sevilla sobre las 17.00 horas

El crédito de Pellegrini, a debate en La Cartuja en cuatro días

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El Real Betis Balompié no cosechó el resultado esperado este jueves en Atenas, la capital de Grecia, en el partido de ida de octavos de final de la UEFA Europa League ante el Panathinaikos. Los de Manuel Pellegrini volvieron a mostrar su versión más apática, y en un lugar tan caliente como la capital griega, lo acabó pagando. No aprovechó su superioridad numérica durante casi media hora y acabó cayendo tras un penalti de nuevo cuño cometido por Diego Llorente.

Este viernes, bien entrada la tarde -pasadas las 17.00 horas-, la expedición verdiblanca ha arribado en tierras sevillanas, ya que el chileno mantiene la costumbre de pernoctar en la ciudad en la que se juega tras los partidos europeos, algo poco habitual en los equipos de élite, que suelen regresar lo antes posible.

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Las cámaras de ElDesmarque han estado en el Aeropuerto de San Pablo, junto a la terminal de llegadas, para asistir al regreso del equipo a la capital hispalense. Las caras serias y el silencio entre los componentes fueron la nota habitual, sabedores de la decepción que han causado a los béticos y concentrados en sacar adelante los dos próximos encuentros.

Apenas se les escaparon unas sonrisas al habitual Joaquín Sánchez, a Cucho Hernández, uno de los pocos que se salvaron del partido del Olímpico de Atenas, y a Manuel Pellegrini. Aunque el chileno está siendo tremendamente discutido en las últimas semanas, tuvo tiempo de hacerse foto con algún aficionado que le reclamó, luciendo sonrisa, además.

Un día de preparación

Así las cosas, el Betis solo tendrá la jornada del sábado para preparar el transcendental partido del próximo domingo en el Estadio de La Cartuja, donde se medirá al Celta de Vigo con la quinta plaza en juego. En estos momentos, España ha tomado la delantera a Alemania para hacerse con el puesto extra en competiciones europeas que ya logró el año pasado.

El Betis se entrenará este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y, posteriormente, Manuel Pellegrini ofrecerá la rueda de prensa prepartido. Tras acabar el duelo ante los gallegos, todos los ojos estarán ya puestos en la remontada de la eliminatoria europea ante el Panathinaikos.