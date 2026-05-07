Ángel Cotán 07 MAY 2026 - 19:53h.

Isi Palazón lidera al equipo rayista

La plaza extra de Champions, en directo: las 13 combinaciones posibles que afectan a España

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A un paso de la ansiada final. El Rayo Vallecano, único representante español vivo en las competiciones europeas, medirá fuerzas con el Estrasburgo en el choque de vuelta de semifinales de la UEFA Conference League. Más de 1.600 aficionados madrileños acompañarán al equipo que dirige Iñigo Pérez en el Stade de la Meinau.

El conjunto de la franja llega a tierras galas con mínima ventaja en el global de la eliminatoria. El tanto de Alemao en Vallecas hace que, además de la victoria, también le sirva el empate para hacerse con un billete para la gran final.

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El encuentro, más allá del rayismo, ha levantado un importante interés en el territorio español. El Rayo Vallecano recibirá el apoyo directo de clubes como Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad o incluso Athletic Club por su papel determinante en la carrera por la plaza extra de UEFA Champions League.

La alineación confirmada del Estrasburgo

El técnico inglés Gary O'Neil pone en liza todo lo que tiene disponible para tratar de voltear la eliminatoria ante su afición. En portería actuará Mike Penders. El equipo local apuesta por una línea defensiva de tres centrales: Guéla Doué, A. Omobamidele y Ben Chilwell. Como carrileros actuarán por derecha Diego Moreira y por izquierda Ouattara.

En el centro del campo, el ancla será el capitán Doukouré, escoltado con los interiores El Mourabet y Valentín Barco. Arriba, una doble punta formada por Julio Enciso y Martial Godo.

La alineación confirmada del Rayo Vallecano

Por su parte, Iñigo Pérez se guarda alguna que otra bala en el banquillo, sabedor de que deberá imponerse en un encuentro que se antoja largo. En la portería partirá de inicio Augusto Batalla. El equipo madrileño sale con una línea defensiva compuesta por Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss y Pep Chavarría. En el centro del campo, Óscar Valentín y Unai López aportaran equilibrio a los suyos.

Isi Palazón buscará el último pase con la ayuda de Ilias Akhomach y Jorge De Frutos. En punta de lanza, Alemao volverá a asumir la responsabilidad del gol.