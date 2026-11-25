Fran Fuentes 25 NOV 2026 - 09:04h.

El hermano pequeño del jugador del Real Madrid bromea restando importancia al tanto de su hermano mayor

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Jude Bellingham acaparó todas las miradas y elogios en el triunfo del Real Madrid frente al PSV Eindhoven. Tanto es así que muchos ya tienen claro que el centrocampista inglés se postula como uno de los grandes favoritos para ganar el Balón de Oro el año que viene. El inglés está enseñando un fútbol de altísimo nivel y un liderazgo muy importante en el conjunto blanco. Desde el pasado Mundial está en un estado de forma superlativo, y su impacto tanto en LALIGA como en la Champions League acerca más al equipo madridista a la lucha por los títulos. Así las cosas, el '5' merengue parece estar maravillando a todo el mundo... o bueno, casi. Porque su propio hermano pequeño, Jobe Bellingham, que juega en el Borussia Dortmund, no alucinó tanto con su gol del pasado martes como el resto del mundo.

Y es que el programa Golazo UCL Today, programa de la CBS Sports presentado por Kate Scott, charlaron brevemente con el pequeño de los Bellingham tras el partido del Borussia Dortmund frente al Arsenal, saldado con empate a uno en el Emirates Stadium. Tras una breve entrevista, le preguntaron a Jobe si ya había podido ver el gol de su hermano mayor al PSV, y respondió que no, que aún no había tenido la ocasión.

Fue entonces cuando se lo mostraron en una pantalla, ante el evidente asombro de Jobe Bellingham. De este modo, el centrocampista inglés restó importancia en tono de broma al gol de Jude: "Le ha rebotado en la espinilla, ¿no?", comenta ante las risas del plató, con Thierry Henry, Jamie Carragher y Micah Richards. Sin embargo, posteriormente él mismo rectificó y expresó lo que todo el mundo piensa: "Nah, ¡es un golazo!", exclamó. Sin duda, una muestra de la buena relación que mantienen ambos y un pequeño troleo del hermano menor al mayor.