La UEFA sanciona al Benfica por racismo en el partido ante el Real Madrid

Jorge Morán 25 MAR 2026 - 21:59h.

Tendrán una multa económica y el cierre parcial del estadio

Manu Carreño y la sanción a Prestianni: "Aunque parezca culpable, castigar sin pruebas es un peligroso precedente"

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Ya hay sanción para el Benfica por lo ocurrido en la ida de los playoffs de la Champions League ante el Real Madrid. El partido estuvo marcado por el incidente racista de Prestianni con Vinicius, pero además de lo ocurrido en el terreno de juego, la UEFA ha querido entrar de lleno a lo que pasó en la grada, en dónde varios hinchas realizaron gestos xenófobos contra el brasileño, como captaron tanto Fede Valverde como la retransmisión televisiva.

Mientras el argentino del Benfica no pudo jugar la vuelta en el Bernabéu, debido a que fue suspendido de formar provisional, la UEFA sigue estudiando su caso. En estos momentos no existe una resolución fija por parte del organismo, como sí la tienen contra el club portugués.

La sanción por racismo al Benfica

Según las informaciones publicadas por la UEFA, el Benfica ha sido sancionado de manera económica, con una multa de 40.000 euros, además del cierre parcial de su estadio, con 500 asientos en los sectores 10 y/o 11. Todo ello por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados durante el partido con el Real Madrid.

Una sanción en 'stand by' hasta la próxima temporada ya que se hará efectiva 'el próximo partido de competición de clubes de la UEFA en el que el Benfica juegue como local'. Pese a ello, el cierre del estadio, según lo explicado por la UEFA, 'queda suspendido durante un período de prueba de un año, a partir de la fecha de la presente decisión'.

Pero estas no han sido las únicas sanciones recibidas por el Benfica. Los lisboetas también recibirán una multa económica de 8.000 euros por el uso de un puntero láser por parte de un aficionado, así como con 25.000 euros por lanzamientos de objetos al terreno de juego. Por último, Pedro Luis Ferreira Machado, segundo técnico del equipo, también será sancionado con un partido por conducta antideportiva.