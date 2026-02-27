Jorge Morán 27 FEB 2026 - 19:02h.

El club ha informado de ello en un comunicado en redes sociales

Según medios portugueses, Prestianni habría confesado haber llamado "mono" a Vinicius y el Benfica lo desmiente

Compartir







Semanas después de lo ocurrido en Lisboa entre Vinicius y Prestianni, el Benfica ha tomado medidas contra varios de sus aficionados. Además del supuesto incidente racista en el terreno de juego, las cámaras también captaron a varios hinchas del equipo lisboeta realizando gestos de mono contra el futbolista del Real Madrid.

Todo ocurrió poco después de lo sucedido entre ambos futbolistas. Durante la salida de un córner del Real Madrid, Fede Valverde se acercó al colegiado para señalar a varios hinchas que se encontraban realizando gestos de carácter racistas.

Aunque el colegiado francés no tomó medidas en ese momento, las cámaras del Estadio de Da Luz captaron a estos hinchas, que ahora han sido sancionados por su propio club. El Benfica ha informado de que estos hinchas han sido 'suspendidos' y se les ha abierto un 'procedimiento disciplinario' que puede terminar con su expulsión definitiva. Un comunicado en el que el Benfica también ha reivindicado su lucha contra el racismo, 'incompatible con los valores y principios que rigen el club'.

Comunicado del Benfica

El Sport Lisboa e Benfica informa que ha suspendido a cinco socios y cancelado sus respectivos Pases Rojos tras el inicio de un procedimiento disciplinario que puede conllevar la aplicación de la máxima sanción prevista en los Estatutos: la expulsión.

La apertura de este expediente disciplinario resulta de la investigación interna iniciada a raíz del partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el 17 de febrero, y de la adopción de comportamientos inadecuados en la grada, de carácter racista, incompatibles con los valores y principios que rigen el Club.

El Sport Lisboa e Benfica reafirma que no tolera ninguna forma de discriminación o racismo y seguirá actuando con firmeza siempre que se trate de comportamientos que atenten contra los valores del Club, del deporte y de la sociedad.