Alineaciones confirmadas en el Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al Tottenham Hotspur en esta ida de octavos de final de la Champions League. Los colchoneros llegan tras eliminar al Brujas en el playoff de repesca, mientras que los ingleses parten como cabezas de serie tras haber concluido la Fase Liga en cuarta posición, pese a que atraviesan una gran crisis en la Premier League con riesgo real incluso de descenso.

Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Diego Pablo Simeone sólo tiene la baja de Rodrigo Mendoza, quien se lesionó el sábado ante la Real, y cuenta por fin con el regreso de Pablo Barrios, aunque el centrocampista arrancará en el banquillo. La gran novedad del once es, sin duda, la titularidad de Robin Le Normand, que provoca que Marc Pubill ejerza de lateral diestro y Marcos Llorente se desplace al centro del campo. Además, jugadores como Koke o Sorloth arrancan en el banquillo.

El Atlético sale de inicio con Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

En el banquillo rojiblanco estarán Musso, Giménez, Koke, Pablo Barrios, Sorloth, Baena, Thiago Almada, Lenglet, Nahuel Molina, Obed Vargas, Nico González y Julio Díaz.

Once del Tottenham: bajas y novedades

En medio de una crisis importante, los Spurs llegan al Metropolitano con una plaga de bajas. Igor Tudor, cuyo puesto también está cuestionado, no puede contar este sábado con Bentancur, Maddison, Kulusevski, Kudus, Lucas Bergvall y ni Udogie, entre otros. Además, el técnico se guarda de inicio a jugadores importantes como Xavi Simons o Palhinha.

Finalmente, el Tottenham sale de inicio con Kinsky; Pedro Porro, Cuti Romero, Danso, Van de Ven, Spence; Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani y Richarlison.

En el banquillo de los Spurs esperarán su turno Vicario, Austin, Dragusin, Palhinha, Xavi Simons, Solanke, Gallagher, Olusesi y Rowswell.