Lamine Yamal, jugador Hyundai de la jornada 4 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 08 SEP 2026 - 12:59h.

Lamine Yamal marcó un doblete ante el Valencia

Hansi Flick ensalza el valor añadido que aporta Rodri al Barcelona: "Con balón y sin él"

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El FC Barcelona ha empezado la temporada como terminó la pasada: siendo líder de LALIGA EA Sports. El equipo de Hansi Flick sigue siendo el equipo sólido que ganó el pasado campeonato y demostró su poderío ofensivo en el partido contra el Valencia en Mestalla (5-0). El club azulgrana goleó y uno de los que se exhibió fue Lamine Yamal es por eso que es el jugador Hyundai de la jornada 4 de LALIGA EA Sports.

El delantero de la Selección Española fue el encargado de abrir y cerrar el marcador. Lamine marcó en el minuto 6 de partido y cerró la goleada en el 84. Con estos dos tantos, el jugador del Barça ya suma cuatro tantos. A este encuentro llegó con alguna duda debido a un golpe que sufrió en los últimos entrenamientos, pero demostró sobre el verde que está en perfectas condiciones.

Lamine Yamal tuvo un comienzo de temporada algo renqueante y por debajo de lo que se esperaba de él, pero parece que en los dos últimos duelos ha conseguido revertir la situación y lleva dos dobletes, uno contra el Rayo Vallecano y otro ante el Valencia. A pesar de su juventud ha aceptado ser uno de los líderes de Hansi Flick y en esta tercera temporada del alemán quieren volver a revalidar el título liguero.

El Barça se presenta en este curso sin un delantero centro de primer nivel como así pidió Hansi Flick, pero de momento con los goles de Raphinha, Fermín López y Lamine Yamal no lo están echando de menos. Lo cierto es que era una de las peticiones de Hansi Flick a Deco para este mercado y sobre la bocina del cierre de mercado consiguieron fichar a Gabriel Jesús. De momento, el brasileño parece estar muy lejos del nivel de estrella que mostró en algún momento en la Premier. Hasta ahora con los 17 goles en cuatro partidos que llevan esta temporada no parece que estén echando de menos esa figura de 'killer', pero este es solo el comienzo del curso y el entrenador alemán tendrá que tener a sus jugadores al máximo nivel para los partidos más exigentes.