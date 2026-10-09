Mitsubishi facilita a más conductores el acceso a uno de sus SUV más conocidos

Coches y Motos 09 OCT 2026 - 02:02h.

El Renault Captur, pero con el sello de la marca japonesa

El nuevo Mitsubishi es bonito, muy barato y muy bueno

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El Mitsubishi ASX lleva años siendo uno de los nombres más conocidos de la firma japonesa en Europa. Su última renovación ha cambiado bastante la receta, pero mantiene la idea de ofrecer un SUV compacto práctico y fácil de conducir. Además, Mitsubishi facilita ahora su acceso con un precio de partida de 22.050 euros.

Hay poco misterio alrededor de su origen. El nuevo ASX está desarrollado sobre la base del Renault Captur y las similitudes entre ambos saltan a la vista. Mitsubishi introduce sus propios logotipos y algunos detalles para diferenciarlo. La fórmula permite a la marca japonesa contar con un producto moderno sin tener que partir de cero.

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Mitsubishi se basa en lo que ya funciona: clon del Renault Captur

Por dimensiones, el ASX está pensado principalmente para moverse con facilidad por ciudad sin renunciar a los viajes familiares. Mide 4,23 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,57 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,64 metros, unas cifras bastante contenidas para los estándares actuales.

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Uno de sus puntos fuertes aparece precisamente cuando toca viajar. El maletero ofrece una capacidad mínima de 419 litros, suficiente para el equipaje habitual de una familia. Al abatir los asientos traseros, el espacio disponible puede crecer hasta alcanzar 1.575 litros, aumentando considerablemente su versatilidad.

El tamaño coloca al Mitsubishi frente a algunos de los SUV urbanos más populares del mercado. Además del propio Renault Captur, entre sus principales rivales aparecen el Volkswagen T-Roc y el Toyota Yaris Cross. Mitsubishi intenta marcar diferencias mediante una combinación de diseño, comportamiento y precio.

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Así es el Mitsubishi ASX más económico

La gama mecánica arranca con una opción especialmente sencilla. Se trata de un motor 1.2 turbo de gasolina que desarrolla 115 CV de potencia y entrega 240 Nm de par máximo. Mitsubishi combina este propulsor con una caja de cambios manual de seis velocidades, una configuración tradicional y sin demasiadas complicaciones.

La versión en oferta se configura con el acabado Motion. Incluye faros Full LED, cuadro digital de 7 pulgadas y pantalla táctil de 10,4 pulgadas. También ofrece Android Auto, Apple CarPlay, climatizador automático, cámara trasera y diferentes asistentes de seguridad.