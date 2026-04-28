Mitsubishi recupera un icono de 1982

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 20:53h.

Llegará a Europa en 2027 y lo hará en varias versiones mecánicas, incluida una hínrida enchufable

El nuevo Mitsubishi es el más atractivo del catálogo

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El regreso de los grandes todoterrenos está más vivo que nunca, y no solo gracias a marcas tradicionales, sino también por el empuje de fabricantes asiáticos que quieren conquistar Europa con propuestas muy ambiciosas y, sobre todo, más accesibles.

Modelos míticos como el Mitsubishi Montero, nacido en 1982, marcaron una época, convirtiéndose en referencia por su robustez, su capacidad fuera del asfalto y su fiabilidad en todo tipo de terrenos.

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El Mitsubishi Montero está de vuelta

Tras su desaparición en Europa hace años, motivada en parte por las exigencias del ciclo WLTP, el segmento quedó dominado por alternativas como el Toyota Land Cruiser, que sí ha sabido adaptarse a las nuevas normativas.

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Ahora, la historia da un giro, porque el nuevo Montero prepara su regreso con un enfoque completamente renovado, apostando por un diseño mucho más moderno, pero sin perder su esencia off-road y su carácter imponente.

Estéticamente, destaca por una imagen muy robusta y sofisticada, con una firma lumínica en forma de L invertida, una parrilla muy integrada y unos pilotos traseros unidos por una barra horizontal que refuerzan su presencia.

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Llegará a Europa en 2027

En el apartado mecánico, la gran novedad será la llegada de una versión híbrida enchufable PHEV, pensada especialmente para Europa, con capacidad para moverse en modo eléctrico en ciudad sin renunciar a sus cualidades 4x4.

Aunque también habrá versiones diésel de 150, 184 y 204 CV, todo apunta a que el PHEV será el protagonista en nuestro mercado, ofreciendo un equilibrio entre prestaciones, eficiencia y uso diario mucho más competitivo.

Con un lanzamiento previsto para 2026 y llegada a Europa en 2027, este nuevo todoterreno promete posicionarse como una alternativa más accesible frente a propuestas eléctricas de lujo como el Mercedes EQG, combinando diseño, tecnología y auténticas capacidades fuera del asfalto.