El SUV más icónico de Toyota es la compra perfecta para los que quieren estilo y versatilidad

Coches y Motos 14 ABR 2026 - 18:32h.

Más de 200 CV, motor híbrido y altas capacidades lejos del asfalto

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

Compartir







El Toyota Land Cruiser es historia viva del automóvil. Un modelo icónico. Reconocible en todo el mundo. Y que sigue evolucionando sin perder su esencia. Hoy combina tradición, tecnología y un enfoque muy versátil.

A nivel de tamaño, impone. Con 4.925 mm de largo y 2.850 mm de batalla, ofrece mucho espacio interior. Puede configurarse con 5 o 7 plazas. El maletero alcanza 640 litros en versión de cinco asientos. Aunque baja a 120 litros con todas las filas en uso.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El objeto de deseo de los amantes del off road

En diseño mantiene su carácter robusto. Líneas rectas. Imagen sólida. Frente a SUV más urbanos, el Land Cruiser transmite otra cosa. Es un coche pensado para todo. Carretera. Campo. Aventura. Y situaciones exigentes. Ahí es donde marca la diferencia.

Antes de entrar en detalles técnicos, toca hablar de precio. Parte desde 66.500 euros al contado. Aunque financiado puede alcanzar los 85.950 euros. No es barato. Pero tampoco pretende serlo. Es un modelo con posicionamiento claro.

Así es el Toyota Land Cruiser más económico

La versión de acceso monta un motor diésel 2.8 con sistema MHEV. Desarrolla 204 CV. Y cuenta con etiqueta ECO. Incluye tracción total y cambio automático de 8 marchas. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,7 segundos.

En consumo, homologa 9,6 l/100 km. Y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. No busca ser el más rápido. Pero sí uno de los más capaces. Especialmente fuera del asfalto, donde saca todo su potencial.

En equipamiento, el nivel es muy alto. Incluye sistemas como Multi-Terrain, bloqueo de diferencial y cámara 360º. También suma audio JBL, pantalla de 12,3 pulgadas y asientos ventilados. En conjunto, el Land Cruiser es mucho más que un SUV. Es una herramienta. Y un icono.