El nuevo Mitsubishi es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 09:43h.

El SUV de Mitsubishi que marca el camino hacia el futuro

Mitsubishi recupera el modelo más bonito de la marca

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El Mitsubishi Eclipse Cross EV marca un punto de inflexión en la marca. No es un simple SUV eléctrico más. Es una evolución dentro del fabricante japonés. Mitsubishi aumenta su oferta eléctrica con un modelo que apuesta por el diseño futurista, la tecnología y una autonomía que lo sitúa entre los más completos del segmento.

Su estética es uno de sus grandes argumentos. Líneas afiladas. Proporciones modernas. Y una imagen que transmite innovación desde cualquier ángulo. Con 4.489 mm de largo, se posiciona frente a rivales como el Mercedes-Benz EQA o el Volvo EX40, con un enfoque más atrevido.

El Mitsubishi Eclipse Cross que estaban esperando los que miran hacia el futuro

Pero no todo es diseño. También hay espacio. Y bien aprovechado. El maletero de 545 litros destaca dentro del segmento, mientras que su capacidad máxima de 1.670 litros lo convierte en un SUV muy práctico, ideal tanto para el uso diario como para viajes largos en familia.

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En el interior, el salto es evidente. Destaca el cuadro digital de 12 pulgadas y un sistema multimedia moderno con conectividad total, incluyendo Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Todo está pensado para ofrecer una experiencia intuitiva, cómoda y muy conectada.

220 CV y más de 600 km de autonomía eléctrica

En precio, parte desde 43.050 euros al contado, tras aplicar descuentos, frente a los 49.550 euros de tarifa. Y si financias, el precio baja otros 4.000 hasta los 39.050 €.

En el apartado mecánico, la gama gira en torno a un motor eléctrico de 220 CV y 300 Nm de par, con tracción delantera, que permite una conducción suave pero con suficiente empuje cuando se necesita. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, manteniendo un buen equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

La batería de 87 kWh es uno de sus puntos fuertes. Permite superar los 600 km de autonomía, una cifra muy destacada que lo convierte en una opción muy válida incluso para viajes largos,.

El equipamiento es muy completo desde el acabado Kaiteki. Incluye llantas de 19 pulgadas, faros Full LED adaptativos, climatizador bizona con purificador de aire, cámara trasera y asistentes avanzados de conducción.